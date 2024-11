Rottura totale con il ds, esonero deciso: scelto anche il sostituto

Il rendimento altalenante della squadra potrebbe portare la dirigenza a prendere presto una decisione importante e per la quale starebbe spingendo soprattutto il direttore sportivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ultima partita di campionato ha ulteriormente incrinato i rapporti fra le parti, al punto che questa decisione potrebbe arrivare addirittura in giornata. Ovviamente la situazione è in continua evoluzione, ma il fatto che la società abbia anche individuato il sostituto lascia intendere che oramai il rapporto non è sanabile, anzi.

Nelle prossime ore potrebbero dunque arrivare novità importanti in merito, con squadra e tifosi che non aspettano altro che capire quale futuro li aspetta.

Rottura totale con il ds: esonero deciso

Le cose per la squadra non sembrerebbero andare per il meglio. Un inizio di stagione altalenante ed un ambiente particolarmente insoddisfatto non starebbero aiutando l’allenatore, che al momento si ritrova a lavorare in condizioni decisamente rivedibili. A queste c’è da aggiungere anche un rapporto tutt’altro che idilliaco con il direttore sportivo, che a quanto pare starebbe spingendo per il suo esonero.

In effetti il dirigente avrebbe tutte le motivazioni di questo mondo per cambiare guida tecnica, anche perché fino a questo momento la squadra non starebbe assolutamente rispettando le aspettative. E l’ultima partita di campionato ha rappresentato essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché non sono arrivate le risposte sperate.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, l’Hoffenheim potrebbe presto esonerare il 46enne Pellegrino Matarazzo. Al momento non si è ancora capito che fine potrebbe fare l’allenatore, che nel frattempo avrebbe anche annunciato un’amichevole interna nel corso di questa settimana. Il ds Schicker, però, starebbe facendo le sue valutazioni, anche perché avrebbe addirittura anche già individuato l’allenatore con il quale andare a sostituire lo statunitense, che potremmo dunque dire avere le ore contate.

Scelto il nuovo allenatore

L’Hoffenheim potrebbe presto cambiare allenatore. Stando alle ultime notizie, infatti, Pellegrino Matarazzo avrebbe le ore contate alla guida del club tedesco, soprattutto dopo il brutto pareggio nell’ultimo weekend di campionato contro l’Augusta, che a quanto pare avrebbe fatto e non poco arrabbiare il ds Schicker.

Ci sarebbero dunque valutazioni in corso del quartier generale del club, che in tutto questo avrebbe anche già individuato due profili con i quali andare eventualmente a sostituire lo statunitense. Uno è quello di Christian Eichner, allenatore del Karlsruhe, anche se il preferito del direttore sportivo sembrerebbe essere Christian Ilzer, allenatore con il quale Schicker ha già lavorato ai tempi dello Sturm Graz ottenendo anche risultati più che ottimi.