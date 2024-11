Lampard-Roma, c’è l’annuncio: bisogna però evitare una cosa

Esonerato Ivan Juric, la Roma avrebbe affidato la scelta del nuovo allenatore ad una società esterna, mossa che non sarebbe piaciuta all’ambiente romanista.

Tanti nomi nel corso di queste ore sarebbero stati accostati alla panchina della Roma, ma quello che più avrebbe fatto scalpore è quello di Frank Lampard, ex Chelsea ed Everton. L’inglese sembrerebbe essere il profilo in pole per sostituire Ivan Juric, anche se si starebbe parlando anche di Roberto Mancini e di un ritorno di Daniele De Rossi.

In merito al possibile approdo di Lampard nella capitale, nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante, che ha messo però in guardia la Roma da una cosa forse più importante dalla scelta dell’allenatore stesso.

La Roma pensa a Lampard, anche se la priorità ad oggi è un’altra

Dopo Daniele De Rossi, ieri è stato il turno di Ivan Juric. L’allenatore croato è stato esonerato dalla Roma dopo la sconfitta contro il Bologna, l’ennesima della sua breve, intensa e deludente, esperienza sulla panchina giallorossa.

Il club capitolino sta pagando tutti i dazi di una programmazione scellerata fatta in estate, perché mai nessuno si sarebbe aspettato un rendimento del genere da parte della squadra a questo punto della stagione. La situazione risulta essere per l’appunto piuttosto delicata, con la Roma che nelle scorse ore avrebbe affidato ad una società esterna la scelta del nuovo allenatore, con Ghisolfi che ha quasi preferito lavarsene le mani nonostante le importanti dichiarazioni di ieri in conferenza stampa. Questa, ovvero la CAA Base, avrebbe individuato in Frank Lampard il profilo ideale sul quale puntare, anche se in realtà sarebbe forse meglio pensare ad altro in questo momento, come confermato anche dal recente annuncio.

Nel suo consueto editoriale per Il Corriere dello Sport, di cui è direttore, Ivan Zazzaroni ha detto che forse la Roma farebbe prima meglio a pensare ad evitare la retrocessione piuttosto che focalizzarsi su nomi del genere, anche perché ad oggi la formazione giallorossa dista ad appena 4 punti dal terzultimo posto in classifica.

Lampard e non solo: tutti i nomi per la panchina della Roma

La CAA Base starebbe pensando a Lampard, anche se sarebbero diversi i nomi in lizza per la panchina della Roma. Su tutti quello di Daniele De Rossi, per un ritorno che in questo momento sembrerebbe essere piuttosto complicato considerato il modo in cui le parti si sono lasciate all’inizio della stagione.

Ed ecco che ad alimentare i sogni e le speranze della piazza giallorossa ci sono Massimiliano Allegri e Roberto Mancini, con quest’ultimo che più di altri, e dello stesso Lampard, sembrerebbe possa essere colui il quale sostituirà Juric nella capitale. Anche se si sa che in questi casi vige la regola del “mai dire mai“. Staremo a vedere.