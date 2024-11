Brutto infortunio: salta Nazionale e Champions, tempi lunghi 

Brutte notizie per il club di Serie A, a causa dell’infortunio e della tegola che ne consegue, con l’annuncio ufficiale di quest’oggi.

È proprio la società italiana ad aver avvisato i suoi tifosi, rivelando quelle che sono le reali condizioni del calciatore che, impedito a causa dell’infortunio di finire in Nazionale, vedrà i suoi tempi lunghi, per il recupero dal brutto infortunio nel week-end e che non gli permette di essere a disposizione.

Non sarà infatti a disposizione né della Nazionale, né del suo club, come annunciato nella nota apparsa sul sito ufficiale della squadra.

Infortunio e tempi lunghi: salterà Nazionale e Champions

La nota ufficiale svela quelle che sono le condizioni del calciatore, che ha sostenuto gli esami strumentali a seguito proprio dell’infortunio che ha spaventato e non poco sia la sua Federazione che il club di appartenenza.

C’è il campionato al rientro della sosta e poi la Champions League, in quelli che sono diversi obiettivi di stagione da conseguire per la squadra che perde così il suo esterno offensivo, in vista proprio dei delicati appuntamenti.

La notizia infatti arriva dal Bologna che, in questa sosta, deve lavorare sul recupero attraverso la riabilitazione per Dan Ndoye. Si temeva una lesione, con tempi ancora più lunghi di quelli annunciati. Alla fine però, almeno la lesione è esclusa, su quello che è e resta in ogni caso un brutto infortunio, come si era già intuito in presa diretta, nel corso di Roma-Bologna, sfida giocata all’Olimpico e vinta dai felsinei.

Il comunicato ufficiale sull’infortunio in Serie A

Si è esclusa ufficialmente la lesione, ma l’ematoma è grande e non è roba da poco, per la ferita che ha subìto Dan Ndoye, in Bologna-Roma. Lo spiegano i felsinei, nel comunicato ufficiale del giorno dopo di Roma-Bologna: “Si è sottoposto agli esami strumentali quest’oggi, il calciatore Dan Ndoye e hanno evidenziato un esteso ematoma alla gamba sinistra, ma senza ulteriori lesioni. La ferita è stata saturata nel corso della serata di domenica quando il calciatore è rientrato a Bologna. Ndoye sarà osservato e medicato giorno per giorno, con assoluto riposo. Al termine del riposo stesso, inizierà il percorso terapeutico, che sarà necessario a riportarlo in attività”.

Il club annuncia anche i tempi di recupero

Il Bologna, nello stesso comunicato, annuncia anche i tempi di recupero per Ndoye: sono tre settimane di stop. E dunque, considerando quelli che sono gli impegni, oltre a saltare le sfide con la sua Nazionale, il Bologna rischia di perderlo sia per Lazio-Bologna che per Bologna-Lille, sfida delicatissima al Dall’Ara per continuare o meno il sogno Champions League.