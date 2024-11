Calciomercato: Retegui e Gyokeres, li comprano entrambi

In vista di una seconda parte di stagione intensa, la squadra starebbe pensando di mettere a segno un doppio incredibile colpo nel prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice una carenza di attaccanti all’altezza della situazione, la dirigenza avrebbe inserito nel mirino non solo Viktor Gyokeres, bomber e stella dello Sporting Lisbona, ma anche l’attaccante dell’Atalanta e della nazionale italiana Mateo Retegui, giusto per non farsi mancare niente.

Ovviamente, considerati i nomi coinvolti, questa trattativa è più semplice a dirsi che a farsi, ma le possibilità di cui gode la proprietà potrebbero aprire a scenari davvero incredibili in quel di gennaio.

Retegui e Gyokeres insieme a partire da gennaio

Importanti novità arrivano in merito ai futuri di Viktor Gyokeres e Mateo Retegui, che a differenza di quanto si possa invece credere sono strettamente legati fra loro. Questi due attaccanti prolifici, infatti, a partire da gennaio potrebbero cominciare a giocare insieme, creando una coppia d’attacco da sogno, col rischio però che i due arrivino anche a pestarsi i piedi.

Il posto nell’undici titolare c’è però per entrambi, motivo per il quale paragoni e discussioni potrebbero non nascere, anche se poi il tutto dipenderà ovviamente da loro. Ovviamente, però, da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché per quanto potrebbero essere collegate staremmo comunque parlando di operazioni slegate tra di loro, visto che si dovrà trattare non solo con un club, bensì con due, che fra l’altro hanno la nomea di venditori piuttosto esigenti: l’Atalanta e lo Sporting Lisbona.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur per CaughtOffSide, in vista del prossimo calciomercato invernale l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sia su Viktor Gyokeres che su Mateo Retegui, con l’ambizione, ed il sogno, di mettere entrambi a disposizione di Mikel Arteta per una seconda parte di stagione che si prospetta essere particolarmente intensa ed infuocata.

Retegui-Gyokeres: coppia d’attacco da sogno

Retegui e Gyokeres potrebbero diventare i nuovi attaccanti dell’Arsenal. Curioso pensare come i destini di questi due giocatori si siano incrociati, col “cannibale” che in passato è stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta, salvo voi preferirgli Scamacca.

A posteriori, forse, Percassi e dirigenza qualche rimpianto lo hanno, ma c’è da dire che tra l’ex Roma e Retegui non sono andate poi così male. Adesso bisogna capire che fine farà l’italo-argentino, finito nel mirino di un’Arsenal alla disperata ricerca di una nuova prima punta. Il sogno sarebbe per l’appunto Gyokeres, l’alternativa Retegui, per operazioni che in entrambi i casi sarebbero complicate. Portarli insieme a Londra è un sogno, ma a tutto c’è un limite, soprattutto economico, che per quanto ricchi possano essere, i Gunners hanno intenzione di rispettare.