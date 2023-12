Serie A, le super sfide di dicembre: calendario da paura per una big

Il calendario delle prossime giornate di Serie A presenta tanti scontri diretti decisivi per la classifica: specialmente per una big sarà un dicembre di fuoco.

Non siamo ancora arrivati al giro di boa ma il campionato ha già emesso alcuni verdetti, non definitivi, ma sicuramente indicativi di quelle che saranno le posizioni a fine stagione sia in testa che in coda alla classifica.

In particolare la partita di cartello del quattordicesimo turno appena concluso, quella tra il Napoli e l’Inter allo Stadio Maradona, ha ribadito come i nerazzurri siano i favoriti numero uno per la vittoria finale. Uno 0-3 che ha lasciato l’amaro in bocca ai partenopei soprattutto per alcuni episodi arbitrali dubbi, ma che è frutto anche di una prestazione da grande squadra degli uomini di Inzaghi.

A soli due punti dalla vetta c’è però la squadra che pare possa essere fino alla fine l’antagonista numero uno per lo scudetto: la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, sfruttando anche il fatto di non giocare le coppe europee, vengono da nove risultati utili consecutivi e non hanno nessuna intenzione di darsi per vinti.

Poi c’è il Milan di Pioli che, nonostante le numerose difficoltà incontrate finora, è a soli sei punti dai cugini nerazzurri e non può essere considerata tagliata fuori dalla corsa. La bagarre per il quarto posto è invece ora come ora più agguerrita che mai, con Roma, Napoli, Fiorentina, la sorpresa Bologna, e Lazio pronte a darsi battaglia fino all’ultima giornata.

Quattro turni prima del brindisi di Capodanno: ecco i big match in programma

La quindicesima di Serie A si aprirà con il botto già di venerdì sera: nel giorno dell’Immacolata il Napoli di Mazzarri farà visita alla Juventus con l’obiettivo di non perdere definitivamente contatto con le posizioni di vertice. Sabato pomeriggio invece il Milan andrà a Bergamo contro l’Atalanta in un match che negli ultimi anni ha regalato molte soddisfazioni ai rossoneri, mentre in serata l’Inter riceverà l’Udinese a San Siro. Da sottolineare domenica sera un attesissimo Roma-Fiorentina molto importante per l’Europa.

Il clou della sedicesima giornata è da segnalarsi in data domenica 17 dicembre alle 20:45, dove allo Stadio Olimpico l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi si troverà di fronte il suo passato, la Lazio. Un big match cruciale per i nerazzurri che non vincono fuori casa contro i biancocelesti addirittura dal 2018. Partite apparentemente più semplici ma che comunque nascondono delle insidie per Juventus e Milan, impegnate rispettivamente contro il Genoa di Gilardino e il Monza di Palladino e del grande ex Adriano Galliani.

Il diciassettesimo turno presenta invece diverse partite interessanti, come quella tra Bologna e Atalanta al Dallara oppure come la sfida salvezza tra Verona e Cagliari, ma anche in questo caso il match di cartello è il posticipo della domenica sera dove il Napoli si scontrerà contro l’ennesimo duro scoglio da superare: la Roma di José Mourinho. Trasferte a Salerno per il Milan e a Frosinone per la Juve, mentre l’Inter ospiterà a San Siro il Lecce.

A poche ore dal brindisi di Capodanno andrà poi in scena la diciottesima e penultima giornata del girone d’andata. Particolare attenzione a Cagliari-Empoli e a Verona-Salernitana, due partite che diranno tanto per il discorso retrocessione, ma soprattutto per Juventus-Roma, che domenica 30 dicembre alle 20:45 cercheranno di chiudere al meglio il loro 2023.