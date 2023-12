Euro 2024, impazza il tricolore: è CT mania, quanti italiani!

Euro2024 sarà una competizione con una forte impronta dei commissari tecnici italiani, i derby non mancheranno nella fase finale

L’edizione degli europei confermerà l’appeal dei tecnici italiani, la scuola degli allenatori si sta confermando sempre la migliore con la possibilità di avere ben cinque CT nella fase finale.

Il riscatto dei commissari tecnici italiani sta avvenendo proprio in questi giorni, le nazionali che hanno scelto un allenatore formato a Coverciano stanno spiccando il volo. Il dato è abbastanza evidente, i ct italiani stanno superando di gran classe i loro colleghi e ad Euro2024 probabilmente assisteremo a una sorta di record difficilmente ripetibile.

L’eventuale qualificazione della nostra Nazionale farebbe salire a cinque il numero dei ct italiani nella competizione, Spalletti sarebbe in ottima compagnia e con il serio rischio di poter affrontate nei gironi un suo collega.

Cinque CT ad Euro 2024, il sogno si sta realizzando

Spalletti vorrà fare compagnia a quattro suoi colleghi, la presenza della nostra nazionale porterebbe al 20% circa di tecnici italiani nella competizione: un dato mai raggiunto in passato a conferma della qualità dei nostri selezionatori. Gli ultimi due mister a raggiungere la qualificazione sono due outsider ormai di peso nel calcio europeo come Francesco Calzona e Marco Rossi.

Il ct dell’Ungheria non è nuovo a imprese del genere, la nazionale magiara ha trovato nell’ex difensore del Piacenza un selezionatore di qualità. Rossi è particolarmente attento alla crescita del calcio locale, un’altra qualificazione europea per l’Ungheria non era scontata: è riuscito nell’impresa confermando il blocco storico e aggiungendo giovani di qualità.

La storia di Calzona, invece, è davvero particolare: allena la Slovacchia in quanto ben conosciuto da Hamsik, che lo aveva avuto nello staff tecnico del Napoli. La scelta si è rivelata felice, Calzona ha raggiunto l’obiettivo di Euro2024 mostrando una nazionale sbarazzina e senza paura di nessun avversario.

Calzona è stato vice di Sarri e Spalletti, merita dopo tanta gavetta una grande chance per emergere. Montella e Tedesco, invece, avevano già raggiunto la qualificazione qualche settimana fa. L’ex allenatore del Milan è stato subito protagonista con la Turchia, l’impressione è che possa lanciare in maniera definitiva il talentuoso classe 2005 Yildiz della Juventus con fiducia. Tedesco, invece, è un CT di origini calabresi cresciuto calcisticamente in Germania e, dopo le avventure con Schalke, Spartak Mosca e Lipsia, ha trovato terreno fertile con un Belgio già ricostruito con solide basi. Non resta che aspettare Spalletti per realizzare una cinquina da sogno per Euro2024.