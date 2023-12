Cristina Buccino da bollino rosso: Instagram in tilt

Cristina Buccino al massimo della forma ha scatenato i fan su Instagram, i suoi ultimi scatti sono diventati virali

L’influencer calabrese Cristina Buccino è la protagonista in queste ultime ore, le sue foto sono diventate tra le più cliccate e zoomate da parte dei fan.

Il mondo del web ha sempre più un punto di riferimento in Cristina Buccino, negli ultimi tempi è scatenata sui social mostrando tutto il meglio del suo repertorio. L’influencer è sempre in viaggio, i suoi scatti arrivano da ogni parte del mondo e con parecchi brand che puntano su di lui per crescere in prestigio.

I fan sono sempre abbastanza calorosi, Cristina Buccino sente l’affetto sul web e cresce sempre più nel corso del tempo. Volto ormai noto sui social, la Buccino aumenta il suo appeal anche con una provocazione davvero hot per i fan.

Cristina senza intimo, show sui social

La showgirl originaria di Castrovillari infiamma sempre il suo pubblico, i numeri sono da record per lei. La Buccino è arrivata a tre milioni di followers su Instagram, una cifra di peso che la porta ad essere una delle donne più seguite d’Italia sui social. L’influencer ha “celebrato” questo traguardo con una serie di scatti sulle ultime ore, spicca però una foto davvero particolare che è diventata viralissima: Cristina Buccino è senza intimo, il top lo evidenzia.

Il pubblico avrà anche zoomato sullo scatto, la Buccino in maglia bianca infiamma letteralmente il popolo del web. La showgirl ha così osato davanti allo specchio, lo scatto conferma la grande presa sul pubblico italiano e non solo, la forma della Buccino è straordinaria. La showgirl ha 38 anni ma regge tranquillamente il passo, superando in scioltezza la concorrenza formata dalle influencer ventenni: la modella calabrese sembra avere proprio una marcia in più, i fan lo sanno bene e la seguono con un trasporto sempre maggiore.

La Buccino ha così infiammato il web in questo modo, la sua forma fisica eccelle sui social. Non c’è un filo di grasso per lei, il suo corpo è asciutto a dimostrazione di come un allenamento costante e l’attenzione alimentare possano portare dei sicuri benefici. I paragoni nel corso delle ultime ore sono stati tanti, il confronto con Belen è ciò che potrebbe essere interessante da seguire, come hanno sottolineato alcuni utenti nei commenti. La showgirl calabrese, così come l’argentina, sarà così ancora in giro per il mondo a scattare foto che diventeranno virali, il pubblico ora aspetta nuove emozioni.