Serie A: Thiago Motta in una big, c’è l’annuncio

Thiago Motta continua a fare molto bene con il Bologna e il suo nome è sempre accostato a diverse big. Ecco le ultime.

Le prestazioni di Thiago Motta continuano a non essere passate inosservate. L’allenatore italo-brasiliano continua a fare molto bene con il Bologna e sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino.

E proprio in queste ore è arrivato un annuncio importante sul possibile passaggio di Thiago Motta sulla panchina di una big di Serie A. Si tratta di una notizia importante e che delinea nei dettagli il futuro del tecnico italo-brasiliano. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa succederà.

Thiago Motta in una big? L’annuncio

In estate Thiago Motta è stato in più di un’occasione accostato alle big, ma alla fine ha deciso di continuare a sposare il progetto Bologna. Una scelta che, almeno stando alle dichiarazioni dello stesso tecnico, non è assolutamente di ripiego e l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile per alzare il livello e naturalmente sognare in grande. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e se alla fine assisteremo ad un cambio di passo fondamentale per la sua carriera.

Secondo quanto riferito dal suo agente ai microfoni di calciomercato.it, l’obiettivo di Thiago Motta è sempre quello di allenare e poi si vedrà alla fine della carriera cosa sarà successo. Inoltre, il tecnico non considera il Bologna come ripiego e per questo motivo ha voglia di raggiungere dei grandi traguardi con i felsinei.

La trattativa per il rinnovo con il Bologna è in corso e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti in davvero poco tempo. Ma Thiago Motta, nonostante l’interesse di Inter e Roma, non ha intenzione di guardare troppo avanti e per questo motivo si pensa giorno dopo giorno.

Inter e Roma su Thiago Motta

Il Bologna punta a prolungare con Thiago Motta, ma Roma e Inter non mollano e sperano di poter riuscire ad ottenere un risultato importante in questo senso. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio come si concluderà la trattativa con il rinnovo e se l’interesse delle big cambierà le sorti del tecnico, che in questo momento ha intenzione di pensare solo al Bologna.