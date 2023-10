De Ligt divorzia dal Bayern e prepara il grande ritorno: trasferimento a gennaio

Matthijs De Ligt è pronto a lasciare il Bayern Monaco e a ritornare dal suo allenatore: via al trasferimento a gennaio.

La stagione di Matthijs De Ligt continua ad essere molto travagliata in quel di Monaco di Baviera. Anche in Champions League nella sfida vinta in rimonta dal Bayern Monaco sul campo del Copenaghen, il difensore olandese è rimasto in panchina e questo non ha fatto altro che aumentare il suo malumore.

Nonostante le dichiarazioni fatte alla stampa nei giorni scorsi, pare che Tuchel abbia tutt’altri programmi per la propria linea difensiva dove continua a preferire la coppia formata da Kim Min-jae e Upamecano, non considerando De Ligt un titolare. La cosa non sta andando per niente giù al giocatore ex Ajax che, dopo aver esternato pubblicamente il proprio malumore, è sempre più deciso nel lasciare il Bayern Monaco.

Un addio che potrebbe consumarsi non in estate, ma già a partire dalla sessione invernale di mercato, considerato che De Ligt vanta degli estimatori molto importanti. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ritorno in Italia per il difensore olandese che potrebbe essere un colpo importante per Inter e Milan, ma nelle ultime ore si sta aprendo un’altra pista che porta in Inghilterra, precisamente al Manchester United dove si trova il suo ex allenatore, Erik ten Hag.

Quando si è trasferito nel luglio del 2022 al Bayern Monaco dalla Juventus, Matthijs De Ligt pensava che la sua carriera avrebbe fatto un ulteriore step in avanti, ma così non è stato. Dopo essere partito come titolare, il difensore olandese ha iniziato a perdere protagonista e con l’avvento di Tuchel sulla panchina dei bavaresi al posto di Nagelsmann il minutaggio si è ulteriormente ridotto

Una situazione che fa male a De Ligt, soprattutto nell’anno che porta agli Europei, ed il giocatore ex Ajax è deciso a lasciare i bavaresi già nella sessione invernale. Oltre ad un ritorno in Italia dove è seguito da Inter e Milan, per De Ligt è comparsa nelle ultime ore la possibilità di trasferirsi al Manchester United dove ritroverebbe il suo ex allenatore Erik ten Hag.

I Red Devils non se la stanno passando benissimo tanto in Premier League quanto in Champions League e proprio ten Hag avrebbe messo nel mirino il suo ex giocatore per rafforzare il reparto arretrato. Sia il tecnico olandese che De Ligt non stanno vivendo un periodo facile e chissà che le loro strade non debbano incrociarsi nuovamente per permettere ad entrambi di tornare a fare bene e di ritrovare la giusta serenità.