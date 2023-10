Lady Reinier: la foto allo specchio è da censura

La celeberrima tiktoker è per lo più conosciuta qui in Italia per essere legata al calciatore Reinier Jesús, in prestito al Frosinone, dopo che si è separata da Trece.

Sbarcato da qualche mese a Frosinone dal Real Madrid, Reinier non si sta certo rendendo protagonista. Inizialmente era stato dirottato nel Castilla, la squadra delle riserve del Real, per poi ritrovarsi in prestito al Borussia Dortmund. Due anni dopo la parentesi al Girona nella passata stagione. Anche a Frosinone si pensa più alla sua fidanzata che a lui.

Sofía Moreno, meglio conosciuta sui social network come Sofía Surfers (come l’araldo di Galactus), è una tiktoker con più di quattro milioni di follower. Sua sorella è anch’ella un’altra popolare influencer, Lola Lolita. La relazione sentimentale intrattenuta da Surfers con il calciatore Reinier Jesús ha dato vita a molte speculazioni.

La content creator ha confermato all’inizio di settembre le voci secondo cui aveva interrotto il rapporto con Trece, un altro volto noto su TikTok almeno nella penisola iberica. Ha rilasciato una dichiarazione sulla questione, dopo settimane in cui i due avevano diffuso messaggi confusi. Surfers ha ammesso che i due si sono amati moltissimo durante gli anni trascorsi insieme e che restano i momenti vissuti e quanto imparato, ma al tutto è stata apposta una fine.

Il suo ex fidanzato ha scritto su Twitter il 5 settembre: “Bisogna prendere la vita con umorismo, gente, non lasciarsi mai amareggiare. E ancor meno da persone che non valgono nulla”. Pochi giorni prima Surfers aveva postato su Instagram una foto in cui indossava la maglia della nazionale di calcio brasiliana con il numero 19. È il numero indossato da Reinier Jesús, giocatore del Real Madrid in prestito al Frosinone Calcio. Capirai mai quel affronto…

Nuovi sfoghi sui social e quello specchio

Tempo una settimana e sui social media è diventato virale un video in cui l’atleta e l’artista appaiono insieme in un’auto, intonando una canzone che parla di canestrelli al ragù. Inoltre, alcuni esperti d X (precedentemente Twitter) hanno notato altre post dei protagonisti di questa storia, come una foto in cui posa con la nipote di Reinier.

Mercoledì 6 settembre ha caricato un tweet per rispondere a chi l’accusa di aver tradito Trece con Reinier: “Non ho tradito il mio ex compagno. Quello che faccio dopo la mia relazione deve darti fastidio, e non nemmeno tu sai se ho fatto qualcosa oppure no. Quindi basta”.

Lasciandosi alle spalle tutto ciò, anche perché giustamente sono affari loro e se ci sia stato o meno un tradimento è un fatto privato che appunto nel privato va risolto, Surfers ha postato su Instagram in cui, dinnanzi ad uno specchio, indossa solo biancheria intima del marchio Hello Kitty (assolutamente ben visibile).

Su questo aspetto però le si può muovere un appunto: posto che una delusione sentimentale ed eventuali comportamenti scorretti possono capitare, è censurabile reagire adagiandosi su prodotti prettamente infantili come il noto marchio giapponese. Nella vita bisogna saper maturare e andare avanti, a che pro ripiegare sui ricordi che si hanno da quando si era bambini?