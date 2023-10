Serie A: tecnico nel mirino, tifosi furiosi

In Serie A c’è un tecnico che è finito nel mirino dei tifosi. Critiche molto importanti che mettono a rischio la sua posizione.

Si sa, i malumori dei tifosi hanno sempre un peso in una eventuale decisione sul futuro di un tecnico e a questo punto il futuro di una panchina della nostra Serie A sembra essere a forte rischio.

Stando a quanto riferito da calciomercato.it, sui social molti tifosi hanno criticato duramente il tecnico del club di Serie A. Diciamo che per il momento non sono attesi degli scossoni molto importanti per il momento. Poi naturalmente molto dipenderà dal campo e sarà proprio questo ad avere l’ultima parola.

Serie A: i tifosi non ci stanno, quante critiche

Il futuro del tecnico è assolutamente a rischio almeno per i tifosi anche se la società, almeno per il momento, non sembra essere intenzionata a muoversi in modo uguale. Naturalmente sono in corso tutte le riflessioni e l’ultima parola spetterà direttamente al campo. Non sono da escludere delle prese di posizioni importanti considerando che stiamo parlando di una squadra che ha assolutamente bisogno di un cambio di passo importante per non rischiare grosso.

I tifosi del Milan hanno nuovamente criticato Pioli dopo il pareggio con il Borussia Dortmund. Si tratta di una situazione molto particolare considerando che per il momento in Serie A è ottimo. Per il momento i rossoneri non hanno intenzione di dare uno scossone in panchina e il futuro del tecnico sembra essere tranquillo. Naturalmente ancora tutto può succedere.

Di certo la società si aspetta da Pioli un cambio di passo importante in Champions League considerando che il rischio è quello di dover fare i conti con un girone complicato. Ma ora bisogna pensare al campionato e vedremo se alla fine ci sarà oppure nolo scossone che sperano alcuni tifosi oppure no.

Milan: Pioli si gioca le proprie carte in Champions

Il futuro di Stefano Pioli al Milan si gioca in Champions League. Al termine della stagione, in caso di flop in Europa, potrebbe portare ad una separazione. Il campo, come sempre, darà l’ultima parola e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del tecnico rossonero.