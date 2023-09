Wanda Nara bollente: lo scatto è esplosivo

La meravigliosa showgirl argentina è sempre più sexy: lo scatto social è davvero esagerato, fan senza parole

Sono ormai tanti anni che nel mondo dello spettacolo, tanto in Italia quanto in Sudamerica, il nome di Wanda Nara risuona avvolto da un successo davvero strepitoso. La showgirl e modella argentina, ancora una volta, ha fatto parlare di sè.

Divenuta celebre grazie al suo primo matrimonio e alla relativa separazione con l’ex calciatore Maxi Lopez, è una delle donne più sexy e desiderate in Italia e non solo. Nel bene e nel male Wanda Nara è sempre al centro dell’attenzione. Così come il rapporto decisamente controverso con suo marito, l’ex capitano dell’Inter e attaccante del Galatasaray Mauro Icardi.

Un anno e mezzo fa Wanda ha scoperto il clamoroso tradimento del compagno con la modella e attrice China Suarez: dopo alcune schermaglie social ed un rapporto in fortissimo bilico, alla fine i due sono tornati più uniti e innamorati che mai anche grazie alla numerosissima famiglia.

Qualche settimana fa ha condotto, con grande successo e molti apprezzamenti, l’ultima edizione di ‘Masterchef Argentina’. La 36enne di Buenos Aires si è però consacrata anche e soprattutto grazie ai social network, con il suo profilo Instagram che al momento conta addirittura 16,8 milioni di seguaci.

Wanda Nara si supera: mai così piccante

Al di là dei suoi successi in Argentina, la televisione italiana l’ha accolta con grande calore ospitandola in diverse trasmissioni di spicco: tra queste sicuramente ‘Tiki-Taka’, condotto da Pierluigi Pardo, ed il ‘Grande Fratello Vip‘ di Alfonso Signorini. Come opinionista si è fatta apprezzare per competenza e simpatia. Ma intanto, come già anticipato, il terreno nel quale Wanda è davvero in grado come un magnete di monopolizzare l’attenzione di milioni di persone, è quello social.

E su Instagram il suo ultimissimo scatto ha letteralmente scatenato il panico: lady Icardi, stavolta, l’ha davvero fatta grossa. “Le regine che piacciono a me dormono tutto il giorno”, scrive in didascalia la sensualissima argentina che si gode una giornata di relax. Ma è il suo look, praticamente seminudo, ad aver destato scalpore.

Un completino intimo di pizzo che non lascia spazio all’immaginazione dei fan: il dècolletè della splendida Wanda Nara è a dir poco incontenibile. Un fisico perfetto, quasi statuario, contornato da curve davvero ‘pericolose’. La giunonica Wanda ha infiammato così i social, con la sua bellezza prorompente che ancora oggi ha pochi eguali sul web.