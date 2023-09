Incredibile protesta dei tifosi, sospesa la partita della big

Ha del clamoroso quanto accaduto nel match che chiamava in causa una delle big del calcio mondiale. Una incredibile protesta da parte dei tifosi presenti allo stadio ha portato alla sospensione del match nel bel mezzo del suo svolgimento. E le modalità di contestazione sono stato davvero uniche nel loro genere.

Molto spesso nel mondo del calcio le proteste e le manifestazioni di contrarietà da parte dei tifosi diventano ordinaria amministrazione. Quasi come se fossero qualcosa di normale. Ha dell’inverosimile quanto accaduto in occasione della partita della big, dal momento che le proteste da parte dei supporter hanno portato addirittura alla sospensione della partita. C’è stato, infatti, un lancio di oggetti molto particolare e probabilmente senza precedenti. A rendere ancora più plateale, per così dire, questo episodio il fatto che in campo ci fosse una delle vere e proprie big del calcio mondiale. Andiamo a ricostruire in maniera dettagliata quanto accaduto e quali sono i risvolti di questa vicenda.

Sospesa la partita della big

Ha del clamoroso quanto accaduto in Germania, dal momento che nel bel mezzo della partita di DFB Pokal valevole per i trentaduesimi di finale. La partita per così dire incriminata è quella che vedeva il Bayern Monaco, una autentica corazzata a livello nazionale ed anche internazionale, affrontare il piccolo Munster.

Ebbene, nel bel mezzo della partita (senza storia, dal momento che i bavaresi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0) i tifosi del Munster hanno dato vita ad una forma di protesta inedita. Hanno, infatti, lanciato palline da tennis e mele. Il motivo di questa contestazione è legato allo spostamento subito da questo match, che si doveva giocare prima dell’inizio del campionato, ma gli impegni di Supercoppa del Bayern hanno portato allo slittamento.

Munster-Bayern Monaco, incredibile protesta dei tifosi

Un motivo di protestare senza ombra di dubbio unico nel suo genere e che ha generato anche qualche sorriso. Mai sentito, infatti, di un lancio di palline e di mele per protestare. La situazione poi è prontamente rientrata ed alla fine la compagine allenata da Thomas Tuchel si è imposta con un punteggio tondo pari a 4-0. Si tratta di una pagina che resterà nella storia e nella memoria degli amanti di questo fantastico sport che è il calcio.