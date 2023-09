Jessica Melena lo fa con Gatti e Szczesny: il video diventa virale

La moglie dell’attaccante Ciro Immobile, Jessica Melena, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video riguardante Gatti e Szczesny

Uno degli spettacoli peggiori della quinta giornata del campionato di Serie A lo ha offerto senza dubbio la Juventus. Gli uomini targati mister Massimiliano Allegri, ad un certo punto, hanno staccato la spina contro l’insidioso Sassuolo guidato da Alessio Dionisi, pagandone le conseguenze a caro prezzo.

Sebbene la ‘Vecchia Signora’ abbia avuto a disposizione l’intera settimane per preparare nel migliore dei modi la sfida in argomento, in campo stavolta i bianconeri hanno mostrato perlopiù i propri difetti. Il poker subito dalla truppa neroverde impone delle riflessioni più approfondite: allo stato attuale delle cose, di certo, sarebbe un azzardo includere la squadra torinese nella lotta Scudetto.

D’altronde, lo stesso Allegri in conferenza stampa ha preferito non soffermarsi sul principale trofeo nazionale, indicando la qualificazione in Champions come il vero obiettivo stagionale. È un traguardo a dir poco fondamentale per il club di Exor, ragion per cui bisogna evitare di comprometterlo. In tal senso, si deve alzare la qualità dell’apporto di alcuni singoli all’interno del rettangolo verde di gioco. Al Mapei Stadium abbiamo assistito a delle scene raccapriccianti, decisamente non da Juventus.

Prima un tiro improvviso di Laurientè dal vertice dell’area sul quale Wojciech Szczesny interviene malissimo. Mezza papera da parte del portiere polacco, che ha di fatto regalato il vantaggio ad Andrea Pinamonti e compagni. La contesa, poi, si è chiusa con un autogol clamoroso a firma Federico Gatti.

Jessica Melena ‘condannata’ al Fantacalcio da Szczesny e Gatti: ecco la reazione di lady Immobile

Il difensore centrale ex Frosinone si è reso protagonista in negativo di un retropassaggio alquanto folle verso la porta, con Szczesny che era fuori dai pali. L’epilogo amaro di una partita gestita fin troppo male dalla ‘Vecchia Signora’, tant’è che poco prima il Sassuolo aveva anche colpito una traversa. Defrel a botta sicura centra il legno e la sfera rimbalza sulla linea senza superarla.

Insomma, è accaduto davvero di tutto sabato scorso. A farne le spese non è stata solo Juventus, bensì anche i fantallenatori che si erano convinti a schierare come titolari proprio Szczesny e Gatti. Tra questi c’è pure Jessica Melena, la splendida moglie del centravanti della Lazio Ciro Immobile.

A tal proposito, sta facendo il giro del web una stories pubblicata da lady Immobile sul proprio profilo Instagram, dove conta più di un milione di followers. In particolare, la compagna del calciatore della Lazio e una sua amica hanno preso sul ridere le prestazioni negative delle pedine bianconere in ottica Fantacalcio.

Jessica, dal canto suo, ha postato un video ironico con una didascalia particolare: “Dai metto Gatti e Szczesny titolari, cosa potrà mai andare storto?“. Poi è arrivata la ricondivisione dell’amica con questa scritta: “Io e Jessica Melena al Fanta“, a cui si aggiungono tante emoji della faccina con la risata. La ruota della fortuna gira, meglio riderci sopra.