Addio Serie A: sta firmando in Arabia Saudita

Un calciatore che recentemente è stato spesso accostato ai club di Serie A potrebbe approdare nella Saudi Pro League.

Secondo le notizie circolate nelle ultime ore, infatti, il calciatore potrebbe decidere di trasferirsi in Saudi Pro League. A convincerlo ci sarebbero l’alto ingaggio e una mediazione molto speciale.

Dopo l’estate di mercato in cui i club sauditi hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti, anche adesso l’esodo verso il Medio Oriente potrebbe proseguire. Questo rappresenterebbe una beffa per i club di Serie A che, oltre a dover combattere la forte concorrenza dei ricchi club inglesi, adesso devono guardarsi le spalle anche da quelli provenienti dall’Arabia Saudita.

La lunga lista di calciatori che – da ogni angolo d’Europa hanno deciso di trasferirsi in Arabia Saudita – potrebbe ben presto aumentare. Il calcio saudita sta provando a dare il via ad una crescita esponenziale anche se, come mostrato dalle prime uscite, questo esodo di campioni potrebbe danneggiare lo sviluppo della nazionale saudita guidata da Roberto Mancini.

Un altro big vicino alla Saudi Pro League: sfuma il sogno di vederlo in Serie A

Nonostante ciò, i club di Saudi Pro League continuano a monitorare i profili per migliorare le proprie rose e, con la sessione di mercato ampiamente conclusa, lo sguardo si è spostato sui calciatori svincolati. Uno di questi è Jesse Lingard, ex promessa del Manchester United.

Lingard è cresciuto nell’Academy dei Red Devils, ma dopo aver fatto l’esordio in prima squadra ha faticato parecchio a ritagliarsi spazio all’Old Trafford. Il prestito al West Ham nella stagione 2020/21 lo aveva rilanciato, ma non è bastato per guadagnarsi la riconferma allo United.

Nel luglio 2022 il Nottingham Forest decise di puntare su di lui, ma dopo una stagione deludente calciatore e club hanno deciso di separarsi. Nel corso dell’estate, in cui Lingard si sarebbe già potuto accasare a parametro zero, l’inglese è stato accostato anche a Lazio, Milan e Roma ma nessuna delle tre compagini ha deciso di affondare il colpo.

Come riportato da Fabrizio Romano, Lingard si allena con l’Al Ettifaq di Steven Gerrard che in rosa annovera altri due inglesi: Jordan Henderson e Demarai Gray. La colonia britannica potrebbe, dunque, convincere Lingard a sposare la causa saudita e abbandonare una volta per tutte l’idea di calcare i campi di Serie A.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI