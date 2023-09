In casa Roma si sta lavorando intensamente in vista della sfida contro l’Empoli ed in tal senso arriva una mini rivoluzione da parte di Mourinho. Fuori, infatti, per questo testa a testa da non fallire tre titolarissimi del tecnico portoghese, che ha già scelto anche i sostituti.

L’inizio di stagione per i giallorossi, complici anche un po’ di sfortuna e diversi infortuni che hanno falcidiato la rosa, è stato ai limiti del disastroso. La società e la piazza si aspettavano certamente di più, soprattutto dopo un mercato davvero da top, ma le cose sono andate diversamente. Adesso all’orizzonte per la Roma c’è una gara da non fallire contro un Empoli che, però, al contempo ha davvero un margine di errore ridotto. Sfida, dunque, ad alta tensione in programma per domenica. Anche in ragione di ciò José Mourinho sta lavorando ad una piccola rivoluzione, facendo fuori per questo testa a testa ben tre titolari.

Roma-Empoli, le ultime di formazione

Le prime tre partite di campionato, per usare un eufemismo, non sono andate come da aspettative per la Roma. Ha, infatti, sofferto tanto, ben oltre le aspettative, contro squadre alla portata, prima del tracollo contro il Milan. Mourinho adesso sa che il margine di errore è ridotto ai minimi termini e per questo il portoghese lavora ad un cambiamento radicale della rosa.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, l’allenatore giallorosso sta valutando di escludere anche Smalling, perno della difesa, per la partita di domani. L’inglese, infatti, fino a questo momento non ha convinto nelle prime tre uscite stagionali e per questo Mourinho sta valutando di varare una linea a tre composta da N’dicka, Mancini e Llorente. Ma l’inglese non è il solo a rischiare seriamente il posto.

Mourinho cambia tutto: fuori tre titolari

Sulle corsie restano vive le candidature di Kristensen e di Zalewski, ma quest’ultimo rischia grosso per l’insidia Spinazzola che viaggia verso una maglia da titolare. Pellegrini, non al top, sarà in panchina. In mezzo al campo, dunque, spazio a Cristante come vertice basso, con Aouar e Bove a fargli da scudieri. In avanti, poi, finalmente spazio alla coppia composta da Paulo Dybala e da Romelu Lukaku, con i giallorossi che sfoderano dunque tutto il loro arsenale.