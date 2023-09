Elettra Lamborghini si presenta così: Afrojack resta a bocca aperta

La cantante e influencer Elettra Lamborghini stupisce tutti: persino il marito Afrojack rimane a bocca spalancata

Elettra Lamborghini, un nome e, soprattutto, un cognome tra i più famosi al mondo, in Italia ma anche all’estero dove gode di tanta visibilità. Del resto, la cantante originaria di Bologna deve al nonno Ferruccio, capo e fondatore dell’omonima casa automobilistica di lusso, una buona parte della propria notorietà.

Sin dal suo esordio televisivo ha voluto scrollarsi di dosso quel cognome così pesante e lo ha fatto a suo modo, costruendosi una carriera musicale importante e diventando imprenditrice in più ambiti. Sui social soprattutto si è fatta – come si suol dire – le ossa accumulando un successo incredibile, che si tocca quasi con mano.

Fan e appassionati della sua musica la inondano spesso di messaggi di congratulazioni soprattutto su Instagram, piattaforma usata da Elettra oramai quasi ogni giorno dove pubblica contenuti sempre degni di nota, la maggior parte dei quali aventi al centro il suo incredibile fisico. Dal punto di vista sentimentale, la bella ereditiera è sposata dal settembre 2020 con il dj Afrojack con il quale vive insieme felicemente da ormai quasi tre anni.

Elettra Lamborghini: Afrojack rimane a bocca aperta per la sorpresa

Con Afrojack la cantante bolognese ha un rapporto splendido e ogni tanto la coppia diventa protagonista anche sui social. Elettra non ha mai nascosto di considerare lui il miglior marito che potesse desiderare, e dal canto suo il noto disc jockey è più che felice di condividere la sua vita con lei.

In occasione del trentaseiesimo compleanno del dj, Elettra ha deciso di fargli una sorpresa inaspettata. Durante il Dreamland Festival in provincia di Sondrio, la cantante ha deciso di sorprendere il marito con una torta di compleanno fattagli recapitare proprio mentre era impegnato davanti alla consolle. Elettra, come si vede nelle foto pubblicate sui social, si è presentata davanti al marito con una felpa nera proprio per non farsi riconoscere e successivamente i due hanno postato la foto con un caloroso bacio.

Inutile sottolineare la contentezza di Nick van de Wall, il cui pseudonimo è proprio Afrojack, che appena ha capito di trovarsi di fronte la moglie non ha fatto altro che baciarla e abbracciarla con il pubblico che ha applaudito alla scena. La festa non è terminata lì e i due hanno festeggiato anche nel dopo Festival con tanto di torta a forma di consolle e palloncini blu e argento.