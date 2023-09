Soldi e scambio, ritorno clamoroso alla Juve

Un club di Serie A può proporre uno scambio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato: ritorno clamoroso, ecco di chi si tratta

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del big match contro la Lazio, in attesa che rientrino tutti i nazionali. Una sfida che si preannuncia scoppiettante ed aprirà le danze della quarta giornata del campionato di Serie A. Mister Massimiliano Allegri, dal canto suo, è fiducioso di poter avere a disposizione Federico Chiesa.

L’attaccante ex Fiorentina era stato costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale per via di un risentimento muscolare. Dopodiché, è stato sottoposto a dei controlli specifici che, fortunatamente, hanno escluso lesioni. Di conseguenza il classe ’97, con ogni probabilità, riuscirà quantomeno a strappare una convocazione per la partita contro l’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Non ci sarà, invece, Paul Pogba, risultato positivo ai metaboliti del testosterone in un esame effettuato dopo la sfida con l’Udinese. Un fulmine a ciel sereno, che ha indotto il Tribunale Nazionale Antidoping a sospendere il centrocampista francese in via cautelare.

Ora bisognerà attendere il risultato delle controanalisi. Se la positività verrà confermata, a quel punto prenderà il via l’iter procedurale e Pogba potrebbe subire una lunghissima squalifica. Un altro capitolo molto buio della seconda avventura dell’ex Manchester United in bianconero.

Calciomercato Juventus, altro ritorno pazzesco: scambio in Serie A

Così diventa estremamente complicato recuperare una pedina che ormai dà la netta sensazione di non essere più in grado di aiutare a certi livelli. Il Pogback è indubbiamente una delle operazioni più fallimentari della storia della ‘Vecchia Signora’, che garantì alla mezz’ala transalpina un ricchissimo ingaggio da 8 milioni di euro netti più 2 di bonus per convincerlo a varcare nuovamente i confini di Torino.

Il tempo ha dimostrato che sarebbe stato decisamente meglio evitare e puntare su altri profili. La minestra riscaldata, spesso e volentieri, non conduce a nulla di buono, eppure nei mesi a venire potrebbe comunque prendere forma un altro clamoroso ritorno alla Juventus. Il riferimento, entrando più nel dettaglio, è a Leonardo Spinazzola.

Come noto, il terzino di proprietà della Roma presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e difficilmente prolungherà l’accordo scritto con il club giallorosso. Ragion per cui l’agente Davide Lippi potrebbe offrirlo al Football Director bianconero Cristiano Giuntoli, provando a tastare il terreno.

L’esterno azzurro non si è mai più ripreso del tutto dopo quel terribile infortunio ad Euro 2021, però a parametro zero può rappresentare ancora una valida opzione. La stessa Roma a gennaio potrebbe avanzare una proposta di scambio al club di Exor: cartellino di Spinazzola più soldi per Filip Kostic. Ma la ‘Vecchia Signora’ in tal caso rifiuterebbe. Staremo a vedere.

