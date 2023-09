Chiara Ferragni, che gambe: minigonna da capogiro

Colosso del web a livello mondiale, content creator, visual performer: Chiara Ferragni è tutto questo e molto di più. E in questi giorni si è predisposta a dovere per un evento di importanza storica per la sua famiglia.

Sembra passata una vita da quando nel 2009 Ferragni balzò agli onori della cronaca tramite il progetto del blog The Blonde Salad, con la collaborazione di Riccardo Pozzoli suo fidanzato all’epoca, che sconvolse completamente il mondo della moda. Forbes infatti elegge Ferragni come fashion influencer più potente al mondo e il tutto diviene infatti un caso di studio per l’Harvard Business School. Dopodiché la sua è stata un’escalation acclarata sulle pagine dei rotocalchi che impazzano nelle edicole, librerie e biblioteche.

Ferragni è la prima fashion blogger a posare per Vogue ed è tra le più pagate al mondo, grazie ad una ammontare complessivo di oltre ventotto milioni di adepti su Instagram. Numeri strabilianti che portano a domandarsi come Ferragni abbia potuto raggiungere le più alte vette della popolarità.

Occorre fare un passo indietro. Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio 1987. È la maggiore di tre sorelle, su questo aspetto ci torneremo più tardi. Dopo aver frequentato il liceo classico Daniele Manin si sposta a Milano, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza dell’Università Bocconi, tuttavia senza completare il percorso di studi.

La potenza di Ferragni riconosciuta a livello planetario

Nel 2010 è ospite degli MTV TRL Awards. Nell’agosto 2014 è ospite in qualità di giudice della tredicesima edizione di Project Runway, si accaparra inoltre il prestigioso riconoscimento di essere la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue. All’alba degli anni Venti del ventunesimo secolo diventa global ambassador di Pantene, testimonial ufficiale di Amazon moda e posa per l’edizione statunitense di Vanity Fair.

Inoltre la casa di oggettistica ludica Mattel crea una sua versione Barbie ben prima che ci fosse un film in cantiere. Nel 2017 Swarovski la sceglie come testimonial della collezione natalizia, accanto alle top model Karlie Kloss, Naomi Campbell e Fei Fei Sun. Un altro giro attorno al sole e viene pure selezionata in qualità di portabandiera del brand di gioielli Pomellato e Intimissimi, in quest’ultima affiancando la modella Gisele Bündchen.

Ha fatto molto rumore il matrimonio con il tanto discusso cantante Fedez. In questi giorni però al centro delle attenzioni finisce un altro matrimonio: stiamo parlano delle nozze di sua sorella minore Francesca Ferragni. Un evento imprescindibile al quale la più grande imprenditrice nella storia italiana non poteva mancare.

Ferragni junior si è ufficialmente unita infatti con Riccardo Nicoletti, già padre di suo figlio Edoardo nato nel 2022. Si sono scambiati il fatidico sì in una location da sogno in provincia di Piacenza. Curiosa scelta sul piatto principale servito agli ospiti: i canestrelli al ragù. Ma al di là del menù i riflettori ovviamente erano tutti puntati sulla sorella maggiore e il suo outfit, un vestito intero prettamente estivo color bianco perla. Una scelta appropriata al fine di apparire ma al contempo non sovrastare l’immagine degli sposini.