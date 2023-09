Svolta in panchina per la big: Zidane nuovo allenatore

L’inizio di stagione sta portando diversi dubbi per i club sulla scelta tecnica. E non si esclude la possibilità di puntare su Zidane.

La stagione è ormai iniziata da diverse settimane e la sosta per le Nazionali porterà i club a fare le riflessioni su questo primo pezzetto di campionato. E per alcuni tecnici il futuro potrebbe essere a forte rischio.

In particolare, un club non sarebbe pienamente convinto del proprio tecnico e inizia a circolare nuovamente il nome di Zidane per la panchina. Sicuramente le prime partite dopo la sosta saranno fondamentali, ma un nuovo passo falso metterebbe a serio rischio la panchina.

Ancora una sconfitta: panchina a rischio, Zidane in pole position

Il futuro del tecnico sarà deciso subito dopo la sosta, ma i tifosi iniziano ad essere molto stanchi della situazione e, senza un cambio di passo, il destino è ormai segnato. Naturalmente tutto può succedere e per questo motivo un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime settimane, ma la situazione nel club non è delle più semplici e per questo motivo può davvero accadere di tutto anche in modo improvviso.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, Pochettino ha dato ragione ai tifosi per quanto riguarda i fischi ed ora la sua posizione al Chelsea è a forte rischio. Troppo pochi i quattro punti conquistate in altrettante giornate. Una media che no fa ritornare i londinesi in Europa e da qui la possibilità di puntare su un nome che piace molto alla dirigenza londinese come quello di Zidane.

La società ha fatto un mercato faraonico e, fino a questo momento, i risultati sono deludenti. Inutile dire che la partita contro il Bournemouth avrà un peso fondamentale per il futuro di Pochettino. Una sconfitta porterebbe ad una riflessione seria. Una vittoria potrebbe cambiare ancora una volta il destino del tecnico.

Chelsea: Pochettino già a rischio

Pochettino è già fortemente a rischio e le decisioni del Chelsea saranno prese sicuramente dopo la partita contro il Bournemouth. Una sconfitta potrebbe portare i londinesi a fare un passo indietro sulla scelta di Pochettino e magari affidarsi a un profilo assolutamente di esperienza come Zidane.

Valutazioni in corso e la partita contro il Bournemouth che si candida ad essere decisiva. Il futuro di Pochettino è fortemente in bilico…