Selfie bollente e curve piccanti: Chiara Frattesi scottante

Chiara Frattesi si mostra sempre più affascinante, l’ultima foto postata sui social è un selfie che mette in evidenza le sue curve

L’impatto di Davide Frattesi con la maglia dell’Inter è stato positivo. Arrivato come il colpo dell’estate, è stato pagato 6 milioni di euro per il prestito, 25 milioni per l’obbligo di riscatto più una serie di bonus legati alle presenze e alle vittorie di squadra.

In più, al Sassuolo è stato garantito anche il 10% sulla futura rivendita. Un grande affare per Carnevali, che ha così ceduto Frattesi ai nerazzurri, che necessitavano di un centrocampista con quelle caratteristiche, che non aspetta altro che imporsi in Italia e in Europa.

La famiglia Frattesi, però, non conta il solo Davide come personaggio di spicco. C’è anche la sorella Chiara, che in questa estate si è messa in mostra sui social sfoggiando tutta la sua bellezza, caratterizzata da occhi d’angelo e da un fisico statuario.

Chiara Frattesi, su Instagram, conta oltre 59 mila followers. Ed è proprio su quel social che posta maggiormente i suoi contenuti, spesso insieme al fratello Davide, che riceve sempre messaggi di incoraggiamento da parte di Chiara.

Chiara Frattesi sempre più bollente: selfie da paura

Quel che più affascina di Chiara Frattesi è la sua femminilità, che viene sempre fuori quando pubblica qualcosa su Instagram. Una delle ultime foto la ritrae in bagno, all’esterno della doccia, con un jeans e un top di colore rosa. Proprio il top fatica a contenere il suo seno prosperoso. Lo sguardo è quello un po’ annoiato, forse per una routine da affrontare. Il fisico è sempre statuario e fa sognare i suoi fans, che diventano sempre più numerosi man mano che i giorni passano.

Chiara Frattesi ha vent’anni e nella vita fa la modella e l’influencer. Stando al Corriere dello Sport, il suo sogno è quello di diventare una giornalista sportiva. E magari seguire il fratello Davide in giro per l’Italia e per l’Europa, sostenendolo come ha sempre fatto. Non è ancora chiaro se sia fidanzata o meno e quale sia la squadra per la quale fa il tifo. Quel che è certo è che viaggiare le piace tantissimo, così come gli sport e i cavalli.

La finezza e la femminilità di Chiara non fa altro che alimentare il desiderio dei suoi followers di conoscerla più a fondo. Magari scoprendo alcune verità sulla sua vita privata, anche se certe cose è meglio tenersele per sé.