Samardzic, nuova pretendente: resta in Serie A

Il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic è finito nel mirino di un’altra big di Serie A: ecco di chi si tratta.

Quello di Samardzic è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati di questa estate di calciomercato. Reduce da una bella stagione con l’Udinese, terminata con 5 gol e 4 assist, il classe 2002 serbo è stato a meno di un passo dal vestire la maglia dell’Inter.

L’accordo tra i club era stato raggiunto: 4 milioni per il prestito più 16 per l’obbligo di riscatto più 2/3 di bonus aggiuntivi. Inoltre trasferimento a titolo definitivo in Friuli per Giovanni Fabbian a 4 milioni più una recompra a favore dei nerazzurri da 12 milioni di euro. Il giocatore aveva anche superato le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva al CONI ma, quando tutto sembrava fatto, ecco che qualcosa è andato storto.

A un certo punto il papà di Samardzic ha deciso di far fuori il manager del figlio pretendendo che le commissioni andassero sotto la voce stipendio. Nonostante si trattasse “solo” di circa 300 mila euro, l’Inter si è impuntata e alla fine l’affare è saltato. Il centrocampista è tornato in bianconero, ma proprio nelle ultime ore una nuova pretendente in Serie A sta cercando di affondare il colpo per lui.

La big ci prova ma l’Udinese non molla: ecco i dettagli della trattativa

A pochi giorni dalla fine del mercato, la squadra che in questo momento è la più vicina a prendere Samardzic è la Lazio di Sarri. Il giocatore piace tantissimo all’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus che, dopo gli arrivi di Rovella e Kamada, vorrebbe ulteriormente rinforzare il centrocampo. Prima però i biancocelesti dovrebbero liberarsi di due calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore: Toma Basic e Marcos Antonio.

Per l’ex Shakhtar Donetsk c’è l’interessamento di diversi club della Ligue 1 che sarebbero disposti ad acquistarlo a titolo definitivo; più complicata la questione che riguarda il croato, che ha già detto no all’Hellas Verona e non vorrebbe un club di bassa fascia. Lotito sta provando a inserirlo anche nella trattativa con l’Udinese, ma il giocatore non è convinto della destinazione e preferirebbe una cessione in una squadra all’estero.

In ogni caso la famiglia Pozzo è stata chiara: per Samardzic serve una valutazione complessiva di 25 milioni di euro, sia con la possibilità di un prestito con riscatto già fissato sia con contropartite tecniche, ma non un centesimo di meno. La Lazio continuerà a provarci fino all’ultimo giorno per regalare a Sarri un ultimo grande colpo di mercato.