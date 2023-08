Leggins piccante: Andrea Delogu, la visione di spalle è rovente

La conduttrice romagnola spicca per bellezza ed eleganza: su Instagram il dettaglio non passa inosservato

Andrea Delogu è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano, da almeno un cinque/sei anni non ha semplicemente rivali. Tutto ciò grazie alla sua professionalità e competenza.

Come molte sue colleghe anche la conduttrice di Cesena ha fatto tantissime esperienza nel mondo dei media, prima in radio e poi in televisione. Ma se proprio dobbiamo individuare la vera passione della Delogu, che pratica sin da ragazzina, quella è senza alcun dubbio la radio.

Oltre ad aver condotto numerosi programmi, Andrea ha lavorato anche come attrice in diverse pellicole di discreto successo. Sebbene lei non si definisca tale, è inutile negare che anche sul grande schermo ha dimostrato il suo immenso talento. Ha partecipato ai seguenti film: Ti stimo fratello, La settima onda, Divorzio a Las Vegas, Appena un minuto e Nel bagno delle donne.

In tv di recente ha invece condotto Italia Loves Romagna: Backstage Live e Tim Summer Hits, rassegna musicale andata in onda su Rai 2. Insomma, parliamo di un talento multiforme che non smette mai di sorprendere il suo pubblico. E più passano gli anni e più sembra racimolare numeri e consensi.

Andrea Delogu, dettaglio piccante: a passeggio col cane conquista tutti

Negli ultimi anni ha raggiunto diversi traguardi anche sui social, il suo Instagram è seguito ormai da più di 647mila persone che non vedono l’ora di guardarla nei vari momenti della giornata. Andrea è una bellissima donna, con quei capelli rossi conquista tutti in un batter d’occhio, e ama mostrarsi per quel che è, ossia una donna raggiante e piena di vita.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha raccolto grandissimi consensi in termini di pubblico: Andrea ha mostrato una foto mentre passeggiava con il suo cane. Il particolare che ha riscosso successo è quel leggins indossato dalla conduttrice che lascia intravedere forme pazzesche e non è un caso che sia stato commentato “benevolmente” dai fans.

Insomma, non si può non rimanere a bocca aperta tenendo presente anche che la Delogu caratterizza i suoi post non solo con foto stupende ma anche con frasi ad effetto e una stratosferica simpatia. Insomma, oltre a essere stupenda, la conduttrice riesce infatti ad attrarre consensi perché ironica e gioviale.

Attualmente Andrea è fidanzata con il modello Luigi Bruno, ragazzo di ben 17 anni più giovane. I due postano sui social e sembrano più legati che mai.