Gattuso e i silenzi di Buffon: svelato un retroscena inedito

Gattuso e i silenzi di Buffon. Sono le ore dedicate a colui che in molti ritengono sia stato il più grande portiere della storia del calcio. E ognuno tira fuori i suoi ricordi.

Come sempre i grandi eventi vengono annunciati con qualche giorno di anticipo. Qualcuno li annusa nell’aria. La grande novità è in arrivo e intanto si diffonde nell’etere il suo profumo. E la curiosità monta…

Tutto ha avuto inizio con la notizia secondo la quale Gigi Buffon stava valutando l’ipotesi di addio al calcio. Piano piano questa ipotesi si stava trasformando in convinzione. Ancora qualche giorno ed ecco che appare la notizia che il suo storico procuratore, Silvano Martina, incontrerà a breve il Parma per trovare un accordo riguardo la risoluzione del contratto in essere con Gigi Buffon poiché “la decisione”, a quanto pare, è stata presa.

Il resto è cronaca di una manciata di ore fa. Ecco l’annuncio: “FINISCE QUA. MI HAI DATO TUTTO. TI HO DATO TUTTO. ABBIAMO VINTO INSIEME”, firmato Gigi Buffon. Per quanto l’aria ci avesse avvertito della tempesta emotiva in arrivo, il messaggio del campione di Carrara ha avuto un effetto dirompente. Lo stesso provato dalla marea di amici e colleghi che hanno condiviso con Buffon anche soltanto una minima porzione di un’enorme carriera durata quasi trent’anni. Uno dei primi a farsi sentire è stato Gennaro Gattuso.

All’indomani dell’ufficialità dell’addio al calcio di Gigi Buffon i social sono intasati di parole, immagini, video. Il mondo del calcio, e non soltanto, abbraccia il portierone azzurro, ex Juve e Parma, e lo ringrazia. Ognuno a modo suo, ognuno con le proprie parole e le proprie emozioni.

Gli ex compagni di squadra, di club o di nazionale, fanno ovviamente la parte del leone, anche perché Buffon, nell’arco della sua lunghissima carriera, di compagni di squadra ne ha avuti in quantità industriale. In tanti ricordano i tanti successi vissuti insieme. Scudetti e coppe nazionali, ma la Grande Vittoria di Gigi Buffon è datata 9 luglio 2006. L’Italia di Marcello Lippi è Campione del Mondo.

In quel gruppo straordinario di Campioni vi era anche Rino Gattuso. La grinta, la tenacia, la determinazione rumorosa del centrocampista calabrese che si andava a sposare perfettamente con la determinazione silenziosa del numero uno azzurro. Insieme hanno condiviso l’esperienza più bella che ha portato poi al successo più grande. E nel momento più difficile per uno sportivo, quello dell’addio, la voce rumorosa di Gattuso, diventa soave.

“Infinito, immenso, immortale. Nella nostra chat dei campioni del mondo 2006 non interagisci quasi mai ma io so il perché“, queste le parole del tecnico calabrese “fino a quando hai giocato, ti dava ricordi ed emozioni. E invece tu volevi sempre restare sul pezzo“.

Ora che i guanti di Gigi Buffon si apprestano ad essere riposti per sempre ecco che la chat dei Campioni del Mondo 2006 ritroverà un grande protagonista. Il più grande di tutti.