Fabinho shock in Arabia: accade alla sua presentazione

Fabinho nelle ultime ore è diventato un nuovo giocatore dell’Al-Ittihad: il video di presentazione ha lasciato decisamente senza parole!

Fabinho ha detto addio al Liverpool e si è trasferito all’Al-Ittihad. Anche il suo addio al calcio europeo è stato inevitabile dinanzi all’offerta araba ricevuta. Quello che però ha sorpreso non è stato tanto ciò che il giocatore ha deciso di fare. Quanto la sua presentazione da parte del club dell’Arabia Saudita. La volontà di stupire è decisamente forte.

Fabinho è stato infatti presentato insieme ad una… tigre! Il brasiliano è stato mostrato intento a tenere l’animale al guinzaglio, perché lui stesso considerato una tigre. Una situazione abbastanza paradossale, se si pensa che l’affare stava per saltare proprio a causa dei due cani (bulldog) del giocatore, considerati addirittura illegali in Arabia.

Una presentazione che quindi è stata anche abbastanza sconvolgente, perché del tutto inaspettata. Ma non è finita qui. Perché poi è stato mostrato anche un dietro le quinte, con il calciatore che accarezza senza paura prima la tigre in questione e poi anche un leone intento a bere. Insomma, anche in questo caso le cose sono state fatte decisamente in grande. E Fabinho ne è stato un protagonista di primo piano.

Fabinho è perciò passato al calcio arabo ed è diventato un nuovo giocatore dell’Al-Ittihad. Ha detto addio all’Europa e al Liverpool e ha firmato un contratto di tre anni. In Arabia comunque fanno le cose in grande e per la presentazione, con il giocatore, è stata protagonista anche una tigre! Cosa mai vista finora e che ha rappresentato uno shock per molti.

Il club ha poi anche pubblicato il comunicato ufficiale dell’operazione conclusa: “L’Ittihad è lieto di annunciare che la dirigenza del club sotto la supervisione del Presidente Anmar Abdullah Al-Hailae ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista brasiliano Fabinho, che si unisce al nostro club dal Liverpool firmando un contratto di tre anni”.

“Questo trasferimento – si legge ancora nel comunicato – fa parte dell’obiettivo dell’Ittihad di rafforzare la propria squadra con giocatori straordinari, che supporteranno il nostro viaggio nelle future competizioni nazionali ed internazionali”. Il video dietro le quinte con la tigre protagonista.