Jovana Djordjevic, lo zoom rivela il dettaglio piccante

Jolana Djordjevic è davvero incontenibile: lo zoom allo scatto rivela un dettaglio piccante.

Conosciamo Jovana Djordjevic principalmente per la sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi nel 2022 e, a quei tempi, ha subito colpito il pubblico per la sua grande bellezza.

La donna è nota anche per essere la moglie dell’ex giocatore della Lazio Filip Djordjevic. Jovana ha iniziato la sua carriera come modella da giovanissima quando aveva appena 18 anni, distinguendosi subito nell’ambiente grazie alla sua sensualità ed al suo fisico statuario. Non sorprende, dunque, che oggi sia una delle modelle più apprezzate e capaci di lasciare senza fiato i propri fan ad ogni scatto.

Scatti che Jovana regala spesso e volentieri tramite il suo profilo Instagram dove è seguita da più di 360 mila follower. Questi non finiscono mai per restare delusi quando la modella crea nuovi contenuti social, le foto parlano chiaro. Nell’ultimo update pubblicato, però, Jovana si è mostrata davvero incontenibile, regalando ben due scatti, in uno dei quali grazie ad un attento zoom viene rivelato un dettaglio davvero piccante che ha mandato i fan completamente in delirio.

Jovana Djordjevic lascia di stucco: il dettaglio è bollente

Quando si tratta di regalare scatti bollenti pur senza mostrare troppo il proprio corpo, Jovana Djordjevic è una delle numero uno al mondo. La modella riesce ad incantare i propri fan senza svestirsi troppo ed è proprio questo che la rende ancor di più affascinante. Tuttavia, Jovana riesce ad essere anche maliziosa come conferma l’ennesimo dei suoi post social

La modella ha indossato una maglia grigia che le ha lasciato scoperto il suo sensuale addome, ma c’è un altro dettaglio particolarmente bollente che ha attirato i fan. La maglia risulta essere molto attillata e facendo zoom si possono ammirare chiaramente le forme sinuose del petto della modella e ciò ha scatenato del tutto i fan, inebriati da quelle curve davvero pericolose.

In poche ore, il post ha ottenuto migliaia di likes ed è stato sommerso dai commenti, sia dei fan italiani, ma anche di quelli stranieri considerato che Jovana è conosciutissima anche all’estero. Tra i commenti è arrivato anche quello della modella Carolina Stramare che ha solo pubblicato tre emoji con la bava alla bocca, segno che anche lei è rimasta conquistata dalla sensualità della collega e non le si può affatto dare torto.

Altri utenti hanno sottolineato, invece, la sua bellezza definendo lo scatto super sensuale, mentre altri hanno solo commentato con il simbolo del fuoco, facendo intuire quanto per loro sia stato uno scatto ardente. Ancora una volta Jovana non ha deluso i suoi fan che attendono costantemente i suoi bollenti scatti social.