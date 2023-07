Addio a un simbolo del calcio italiano, tifosi scioccati

Un grande giocatore italiano ha di fatto posto fine alla sua carriera ultra ventennale. I tifosi sono sconvolti, il saluto commovente sui social

Il calcio italiano perde uno dei suoi più importanti protagonisti degli ultimi quindici anni. Si tratta di un attaccante che nel corso della sua carriera ha conquistato tre scudetti e fatto innamorare i tifosi di tutti i club in cui ha militato. L’annuncio che ha scosso gli appassionati di calcio è arrivato attraverso le piattaforme social e ha suscitato molta commozione.

E’ forse l’ultimo indizio, l’ennesimo, di un calcio che ormai ha perso i valori più sentiti dai tifosi, l’attaccamento alla maglia e il rapporto viscerale che ha caratterizzato per anni il legame tra calciatori e tifosi. Valori che ormai il vil denaro ha spazzato via ma che restano nel cuore dei un manipolo di tifosi che non si riconoscono nella cosiddetta evoluzione del gioco del calcio.

E’ dunque di queste ultime ore la notizia dell’addio definitivo di un grande giocatore al club nel quale ha militato nelle ultime sette stagioni fissando numeri straordinari. Il giocatore in questione è Fabio Quagliarella che dopo sette anni ha detto addio alla ‘sua’ Sampdoria. O per meglio dire, è stato costretto a dire addio in seguito alla decisione di non rinnovargli il contratto presa dalla nuova proprietà.

La Sampdoria saluta Quagliarella: il messaggio pubblicato sui social commuove tutti

Il club blucerchiato, fresco di dolorosa retrocessione in Serie B, ripartirà da Andrea Pirlo in panchina ma non avrà più come punto di riferimento il suo bomber principe. In sette anni alla Sampdoria, Fabio Quagliarella ha realizzato la bellezza di 89 gol, con una media di quasi 13 marcature a stagione.

Numeri eccezionali che non sono bastati però a strappare un ultimo meritatissimo anno di contratto. La società blucerchiata che ha vissuto a lungo lo spettro de fallimento ha voluto salutare l’ormai ex leader e capitano attraverso un messaggio postato sui social. Poche righe che hanno commosso tutti.

“Dicendo ‘grazie’ tu crei amore. Un amore, il nostro, che non finirà mai. Grazie Fabio per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi”. Un messaggio a dir poco struggente che ha strappato lacrime di autentica commozione alla stragrande maggioranza del tifo doriano. In molti però speravano in un rinnovo in extremis, una sorpresa che la nuova dirigenza non ha voluto fare.