Carolina Stramare scottante: il costume non la copre abbastanza

Carolina Stramare ha mandato di nuovo in estasi tutti i suoi fan su Instagram: il costume esalta le sue forme strepitose.

Tra le modelle più apprezzate degli ultimi anni c’è sicuramente Carolina Stramare, la bella genovese che in tanti ricordano per il trionfo nell’80esima edizione di Miss Italia.

Il successo nel celebre concorso di bellezza ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per la Stramare, riuscita a diventare un volto noto della TV. La 24enne ligure si è fatta apprezzare sia come co-conduttrice di Scherzi a Parte, su Canale 5, che nel ruolo di concorrente nell’ultima edizione di Pechino Express.

Nel reality, giunto alla decima edizione (rinominata La via delle Indie), Carolina Stramare ha partecipato in coppia con Barbara Prezia, formando il duo delle Mediterranee. Alla fine Stramare e Prezia hanno concluso la loro avventura al terzo posto. Si è trattata della prima esperienza in un reality per Carolina Stramare, che nel 2021 ha dovuto rinunciare a far parte del cast dell’Isola dei Famosi per motivi familiari.

La 24enne genovese è anche una grande appassionata di calcio ed è una nota tifosa della Juventus. In una delle sue recenti interviste la protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express ha preso le difese di Dusan Vlahovic, spesso beccato dalla tifoseria per le prestazioni non all’altezza.

Carolina Stramare, la foto è pazzesca: fisico da urlo

Per tutti questi motivi Carolina Stramare è seguitissima anche su Instagram, dove può contare su oltre 522.000 follower. Sul suo profilo social la vincitrice di Miss Italia 2019 pubblica sempre scatti mozzafiato che mandano in visibilio i tantissimi fan. I seguaci di Carolina Stramare elogiano continuamente la bellezza della giovane modella, come si può vedere anche sotto l’ultimo post pubblicato dall’ex co-conduttrice di Scherzi a Parte.

Nello scatto, infatti, si vede Carolina Stramare accomodata su una sedia in bambù, con indosso un costume floreale realizzato dal brand Yamamay. E’ la stessa Stramare a rivelarlo nella didascalia, dove afferma che “è cominciata la stagione“. Il costume mette in risalto il fisico da urlo della modella genovese, con i fan in delirio per le sue forme perfette.

Lo sguardo ammaliante di Carolina Stramare, rivolto verso la fotocamera, non fa che esaltare ancora di più i suoi tantissimi seguaci. Sotto al post compaiono tantissimi cuori lasciati dai follower della Stramare. Un fan ritiene che la modella ligure sia “clamorosa“, mentre per il follower Luciano la 24enne è “meravigliosa“.