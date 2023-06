Giulia De Lellis fa girare la testa: il costume è minuscolo

L’influencer e personaggio televisivo Giulia De Lellis è super mozzafiato con questo bikini che inaugura le sue vacanze estive.

Sono molte le donne divenute famose in TV grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne. Vale a dire lo storico e longevo dating show di Maria De Filippi, che viene mandato in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

Uno show che permette a persone di ogni sesso, orientamento ed età di trovare l’anima gemella. In particolare con la modalità di tronisti e corteggiatori; una delle figure di maggior spicco passata da Uomini e Donne è certamente la giovane Giulia De Lellis, divenuta nel giro di pochi anni una chiacchieratissima modella ed influencer, oltre ad essere ormai un personaggio celebre a tutto tondo.

Dopo aver provato a trovare l’amore nel programma della De Filippi, la bella Giulia ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, reality che le ha dato lo slancio definitivo. Infatti, dopo l’esperienza al GF, la 27enne ha cambiato ‘mestiere’, facendosi apprezzare sia sui social sia alla conduzione di alcuni show televisivi.

Bikini accattivante e fisico da urlo: Giulia De Lellis si esalta sotto il sole

Il successo di Giulia De Lellis lo si deve sicuramente a due fattori. Il primo è il suo carattere vispo, sbarazzino, semplice che l’ha resa un personaggio molto interessante a livello televisivo, una giovane donna senza peli sulla lingua e con un fare sempre molto spontaneo.

L’altro fattore è ovviamente la bellezza. Esteticamente parliamo di una ragazza molto attraente, dai lineamenti mediterranei e dal fisico sempre in forma perfetta, oltre ad essere una vera e propria amante del make-up mostrando tutorial utili a tutti. La De Lellis è stata molto apprezzata anche per aver sdoganato i difetti estetici, avendo il viso butterato dai segni dell’acne ma mostrandosi spesso senza coprirli in tema di body positive.

Su Instagram sono ben 5,3 i milioni di follower di Giulia De Lellis, e ciò la rende una delle influencer italiane più seguite e rilevanti. I post riguardano spesso le sue attività lavorative, ma anche moda e trucco. Come nelle ultime immagini giunte da una spiaggia tropicale, dove Giulia si è messa in mostra in tutto il suo splendore, sponsorizzando un bikini color cioccolato che le sta divinamente.

Pioggia di like e di apprezzamenti per la bella ex tronista di Uomini e Donne, che si è messa recentemente in evidenza alla conduzione di programmi come Love Island e Call of Beauty. Nata a Zagarolo, in provincia di Roma, nel 1996, la De Lellis è sicuramente un personaggio amato ed apprezzato da molti.