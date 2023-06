Berrettini dimenticato: il sostituto è di Serie A

Matteo Berrettini è sempre più protagonista, non per i trionfi in campo tennistico quanto per la vita privata e per un sostituto che sta emergendo.

Il tennista italiano non è nel massimo della sua forma, in questo 2023 non sono arrivate grandi soddisfazioni saltando anche gli internazionali di Roma. Ora emerge una vicenda tutta particolare che riguarda le sue relazioni sentimentali.

Negli ultimi mesi è stato più al centro del gossip che con una racchetta in mano, inevitabile quando si diventa dei personaggi seguiti sui social e invidiati un po’ da tutti. Matteo Berrettini ha fatto discutere il tennis e non solo, la storia d’amore con Melissa Satta è stata al centro delle cronache mondane. Hanno ufficializzato il loro rapporto, facendosi vedere spesso insieme come avvenuto anche al Festival di Cannes, scatenando così fotografi e amanti del gossip.

C’è però una curiosità che sta emergendo, una sorta di triangolo imprevisto. In questo caso entra in campo un difensore emergente della Serie A, è una situazione che incuriosisce e mette in scena quasi una sorta di triangolo con una influencer.

Berrettini “sostituito” da un difensore, i dettagli

Non parliamo quindi di vicende sportive, quanto di quelle sentimentali. Matteo Berrettini ha avuto diversi flirt, più o meno balzati all’attenzione della cronaca, tra cui quello con Paola Di Benedetto, come riporta TgCom. La speaker di Radio 105 è una dei volti più famosi sui social, la storia con Berrettini non è proseguita mentre ora ha scelto un altro sportivo, stando alle ultime. L’influencer avrebbe un flirt con Raoul Bellanova, difensore dell’Inter.

L’esterno difensivo sarebbe così in contatto con uno dei personaggi più in vista tra radio e tv, lei ha condotto anche la prima puntata del Gialappashow. A Milano, quindi, ci sarebbe del tenere tra il terzino e la Di Benedetto, che dimostra di aver ampiamente dimenticato Matteo Berrettini concentrandosi così sul futuro. Se son rose fioriranno, il gossip lanciato dal TgCom parla addirittura di un bacio tra l’interista e la ragazza in un locale e un video nelle ultime ore ne è la conferma.

Guardando proprio al futuro, c’è da capire anche se Bellanova rimarrà all’Inter. Il riscatto dal Cagliari dovrà essere esercitato, il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan ha conquistato la fiducia dell’ambiente nerazzurro soprattutto nella seconda parte di stagione. Tanto da entrare in gioco nella finale di Champions League sostituendo Dumfries, e per molti tifosi il rimpianto è di non averlo visto prima in campo.