Infortunio prima della finale di Champions: l’annuncio di Guardiola

Piccolo problema in casa Manchester City: lo annuncia direttamente Guardiola a poche ore dal match. Che ansia

Mancano ormai poche ore alla tanto attesa finale di Champions League che vedrà da un lato l’Inter di Simone Inzaghi e dall’altro il Manchester City di Pep Guardiola. Due squadre diverse, ma unite dal medesimo obiettivo: vincere l’ambita Coppa dalle grandi orecchie.

Se i nerazzurri hanno maturato la convinzione di arrivare in finale strada facendo, il City ha invece covato il desiderio di raggiungerla sin dall’inizio. A Manchester la Champions è più di un semplice trofeo, è un’ossessione della proprietà che sogna da anni di far parte del club esclusivo delle squadre che l’hanno alzata almeno una volta. Nel 2021 il Chelsea annientò il sogno dei Citizens, ma oggi le cose sono drasticamente cambiante.

In avanti c’è un certo Erling Haaland, sempre più scatenato e affamato di vittorie. La sola presenza del norvegese potrebbe essere una chiave tattica fondamentale, ma in casa City nelle ultime ore si è registrato un infortunio del tutto inaspettato. Lo ha annunciato direttamente mister Guardiola nel consueto Media Day. Una pedina chiave e si deciderà solo in extremis la sua presenza.

Manchester City, arriva un infortunio inaspettato

Tutto pronto a Istanbul, teatro della finale tra Inter e Manchester City. Il mondo del calcio spera di gustarsi una finale combattuta e nella quale a trionfare saranno soltanto i valori dello sport. Il City spera dal canto suo di riuscire a vincere finalmente la massima competizione continentale, l’Inter invece vuole tornare al successo a distanza di tredici anni dall’ultima volta.

Pep Guardiola è stato protagonista assoluto nel consueto Media Day nel quale il tecnico Manchester City si è confrontato con la stampa. Tanti i temi toccati, dalle potenzialità della squadra di Inzaghi, fino al sogno di giocare la seconda finale di Champions in soli due anni. Guardiola vuole vincere il Treble con il City ed esaudire il desiderio di un’intera tifoseria che sogna un tale traguardo praticamente da sempre. Importante annuncio sul difensore Kyle Walker, pedina fondamentale per gli inglesi.

Durante la conferenza stampa il tecnico ha annunciato che Kyle Walker non ha preso parte agli scorsi allenamenti. Il 33enne, uno dei giocatori più esperti in rosa, ha accusato dei problemi muscolari, ma dovrebbe giocare regolarmente dal primo minuto, o meglio queste sono le sue intenzioni. In una intervista a Sky Sports News, ha annunciato che per nessun motivo al mondo rinuncerebbe a una finale di Champions League e che i problemi che ha accusato sono dovuti agli sforzi degli ultimi mesi.