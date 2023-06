Il costume è un filo: Laura Cremaschi toglie il fiato

Laura Cremaschi nelle sue pose in costume è una vera e propria garanzia: la modella e showgirl ha un fisico da schianto

Che sia sul piccolo schermo o sui social, la presenza di Laura Cremaschi non passa davvero mai inosservata. E questo, i suoi fan di vecchia data lo sanno molto bene. La splendida modella e showgirl lombarda è uno spettacolo imperdibile sempre e comunque.

Negli ultimi anni, Laura è diventata celebre come uno dei volti più iconici e rappresentativi di Avanti un Altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 nella fascia preserale. Il quiz show che in quella fascia oraria contende il primato nell’audience a L’Eredità su Rai Uno ottiene grande successo da diverse stagioni, grazie al suo format dinamico e divertente e alla presenza di un conduttore di grande livello. Ma anche grazie alla presenza di Laura e le sue colleghe, vale a dire le bellezze del ‘minimondo’ che con i loro ingressi in scena sparigliano le carte e attirano l’attenzione, cercando di ‘aiutare’ o ‘distrarre’ i concorrenti.

Per non parlare, naturalmente, del pubblico in studio o a casa, che di fronte alla fantastica 36enne non può che rimanere senza fiato. Silhouette suadente, sguardo magnetico e bellezza mozzafiato, Laura raccoglie sempre consensi in ogni dove. E spopola sui social, tenendo fede al suo nome di scena, quello della ‘ragazza del web‘.

Laura Cremaschi, una sirena in bikini: forme sinuose e incontenibili che bucano lo schermo

La stagione di Avanti un Altro è andata in archivio e per gli appassionati del programma ci sarà da aspettare la prossima, per rivedere in onda Laura e le sue colleghe. Ma il periodo estivo ci permetterà di non soffrire troppo la nostalgia, grazie agli scatti condivisi sulla community. E da questo punto di vista Laura è già letteralmente scatenata.

Al suo milione di followers su Instagram, la ‘cremaschina’ offre un ennesimo scatto in costume. Sono già numerosi, quelli pubblicati in questi giorni e manco a dirlo Laura è in forma smagliante. La posa in bikini in barca è avvolgente, con dettagli celestiali. Gambe perfette in primo piano, la curva pericolosissima dei fianchi e del lato B che di profilo si nota quanto basta e una scollatura esplosiva. C’è tutto perché le temperature siano già elevatissime e il suo profilo sia preso d’assalto dai soliti complimenti e like senza fine.