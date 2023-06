Vestito corto e scollato: la Gregoraci da guardare con cautela

Elisabetta Gregoraci manda in visibilio i social con i suoi look sempre più travolgenti ed esplosivi: scatti da ricordare

Come tanti vip, vive da tempo nella splendida cornice di Montecarlo. E negli ultimi giorni non poteva certo mancare a uno degli appuntamenti più glamour dell’anno, per quanto riguarda il mondo dello sport e dello showbusiness nel loro insieme, vale a dire il Gp di Monaco di Formula Uno: Elisabetta Gregoraci si è ovviamente presa la scena da par suo.

A maggior ragione, la presenza di Elisabetta per il weekend motoristico nel Principato era praticamente indispensabile, visto che lei ha da sempre seguito molto da vicino il mondo delle quattro ruote, grazie ai trascorsi con Flavio Briatore. E se da un lato per gli appassionati italiani il fine settimana non è stato particolarmente memorabile, per usare un eufemismo, visto il risultato deludente della Ferrari (soltanto un sesto e un ottavo posto portato a casa con Charles Leclerc e Carlos Sainz), una parziale consolazione è arrivata dagli scatti per l’occasione della splendida Elisabetta.

La showgirl e modella calabrese è sempre in gran forma e a 43 anni appare, se possibile, più affascinante che mai. La prova arriva dalle immagini condivise sui social, dove è sempre molto attiva e con un seguito di tutto rispetto, con quasi due milioni di followers su Instagram.

Elisabetta Gregoraci, padrona di casa impeccabile per il Gp di Montecarlo: fisico incontenibile in abiti illegali

Non serviva questo tipo di conferma per sapere che l’estate vivrà anche degli scatti clamorosi di Elisabetta. Ma di certo, è un piacere per gli occhi e per il cuore ricordare ogni volta tutta la sensualità esplosiva di cui è capace.

L’ultimo post ci offre una carrellata di tutti gli outfit che la Gregoraci ha utilizzato per il lungo weekend monegasco di gara. Ovviamente, in qualsiasi look, Elisabetta toglie il fiato, ma forse l’immagine più riuscita è questa. Quella in cui, anche con un abito casual in simil salopette di jeans, riesce a infiammare in un attimo la passione e la fantasia di tutti.

Scollatura vertiginosa, minigonna devastante, ma naturalmente anche gli altri look non scherzano affatto. Di certo, con le sue forme sinuose, statuarie e avvolgenti, Elisabetta raccoglie riscontri a più non posso: commenti a ripetizione, like che non finiscono più. Intramontabile e senza tempo, la calabrese fa strage di cuori con quasi nessuno sforzo.