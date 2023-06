Zaniolo è il primo della lista: torna in Serie A

Dopo solo sei mesi in Turchia, l’ex Roma Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia. Ecco dove chi è pronto a riportarlo in Serie A.

Nicolo Zaniolo nello scorso mercato invernale è stato uno dei principali protagonisti. Per diverse settimane sembrava fosse possibile il suo passaggio al Milan, poi il tira e molla con il Bournemouth e infine il suo trasferimento inaspettato al Galatasaray.

Un trasferimento che, visto il potenziale del calciatore, ha suscitato sorpresa, con molti che pensavano che Zaniolo sarebbe stato destinato a un club di maggior prestigio, in Italia o in Europa. Alla fine però, dopo il non concretizzarsi della pista rossonera e il rifiuto-non-rifiuto alla soluzione Bournemouth ha infine costretto Zaniolo a dover accettare, pur di lasciare una Roma con cui era in rotta, la soluzione turca.

Tuttavia l’opportunità di andare al Milan potrebbe concretizzarsi durante l’estate, visto che, stando a quanto si legge su Fichajes.net, i rossoneri avrebbero rimesso il nome di Zaniolo in cima alla loro lista. La qualificazione in Champions League, rende poi il Milan una squadra in grado di poter disporre di una discreta somma sul mercato. Somma che, potrebbe appunto essere investita per Zaniolo.

Zaniolo, rispunta la pista Milan: ‘bastano’ 35 milioni per portarlo a San Siro

La clausola di rescissione di Zaniolo con il club turco è di soli 35 milioni di euro. Il Milan, intenzionato a regalare un rinforzo importante a Stefano Pioli, si è immediatamente attivato per cercare di concludere l’acquisto del calciatore italiano in vista della stagione 2023-2024. Lo stesso Zaniolo ha rilasciato dichiarazioni in cui lascia intendere che la sua permanenza in Turchia non è così certa e che ci sono possibilità di un suo addio. Il che significa naturalmente tenere la porta aperta al ritorno in Italia.

Zaniolo in questa stagione ha giocato, tra campionato e coppa, 10 partite, segnando 3 gol e fornendo un assist. Tanto è bastato comunque per contribuire al recente titolo vinto dalla squadra di Istanbul. In precedenza Zaniolo ha giocato in Italia nella Roma, collezionando, in maglia giallorossa, 128 presenze e 24 gol.

Questo prima della rottura dei rapporti nello scorso gennaio, che ha costretto al società a privarsi di Zaniolo e il calciatore a dover scegliere l’opzione turca. Con la speranza però di poter tornare presto in Italia. Magari tornando a Milano, città che l’ha visto crescere calcisticamente. Stavolta però con la maglia rossonera del Milan.