Ex Juventus choc: mandato d’arresto!

Un mandato d’arresto sconvolge il popolo bianconero, un ex calciatore della Juventus dovrà difendersi per non finire in galera.

Una situazione che diventa difficile per un ex stella della Serie A. Il calciatore è stato protagonista di grandi successi con la squadra bianconera. La sua firma sugli scudetti è stata importante, ora dovrà fare però passare in difesa e farlo anche in maniera molto attenta.

Le preoccupazioni per i tifosi bianconeri crescono sempre più. Come se non bastassero già le prestazioni indefinibili della squadra in campo e quanto accade sul fronte della giustizia sportiva, per delle vicende che hanno influito notevolmente sulla stagione in campo.

Altri motivi di ansia arrivano da quanto accade fuori dal terreno di gioco, in particolare per una situazione che coinvolge un ex bianconero. C’è un mandato d’arresto sull’ex Juve, una vicenda ingarbugliata e molto complicata sul piano giudiziario, il calciatore potrebbe così anche chiudere anzi tempo la sua carriera in campo. Secondo quanto riporta la testata O’Globo, c’è il rischio concreto per un ex big bianconero: Douglas Costa rischia il carcere, accusato dall’ex compagna per il mancato mantenimento dei figli.

Juve, un ex dovrà difendersi in tribunale

L’ex bianconero è ancora in attività e rischia concretamente di dare l’addio anticipato al calcio giocato. Una leggerezza di troppo, davvero evitabile per chi comunque è in posizione privilegiata, come possa essere quella di un calciatore ad alti livelli e con ingaggi da fare invidia ai comuni mortali.

Situazione grottesca per un calciatore, ovvero un milionario che non mantiene i figli. Si è arrivati addirittura in tribunale e senza nemmeno andare troppo per il sottile. La corte di giustizia brasiliana del Rio Grande do Sul avrebbe emesso un mandato di detenzione di un anno nei riguardi dell’esterno ex Bayern Monaco e Juve. Douglas Costa gioca attualmente ai Los Angeles Galaxy, ed ha comunque la possibilità di fare ricorso e dimostrare la sua innocenza. Sta a lui chiarire di aver adempiuto ai suoi doveri economici di padre dopo la separazione dalla sua compagna.

Una notizia che ha fatto il giro di tutto il mondo, fa preoccupare comunque i tifosi bianconeri. Douglas Costa fu devastante nella stagione 2017-18, determinante per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. Una stagione sfolgorante che non ha avuto seguito, nel settembre 2018 sputò addosso a Federico Di Francesco nel match contro il Sassuolo, poi cominciarono i tanti acciacchi fisici che lo portarono fuori dalla titolarità nelle gerarchie della rosa. Dopo il rientro al Bayern e al Gremio, l’approdo in MLS e ora problemi ben più importanti di una partita di calcio.