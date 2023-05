Finale Champions, tripla tegola Inter: Inzaghi in ansia

Il bollettino medico dei nerazzurri non lascia grandi speranze per tre importanti presenze e finale di Champions a rischio, ecco come il tecnico gestirà lo spogliatoio

La squadra di Simone Inzaghi attende di concludere il campionato con la trasferta dell’Olimpico contro il Torino e solo poi si potrà concentrerà sull’ultimo grande obiettivo della stagione.

L’Inter attende con ansia di disputare la finale della massima competizione europea per club contro il Manchester City in programma il prossimo 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul. Per massimizzare la resa fisica e non causare sovraffaticamenti inutili a ridosso dell’evento, il tecnico Simone Inzaghi ha concesso quasi tre giorni di riposo ai calciatori che potranno concedersi un pò di tempo libero in vista dell’ultima decisiva sfida contro gli inglesi.

Nonostante ciò ci sono tre calciatori che hanno deciso, in comune accordo con lo staff medico nerazzurro, di continuare ad allenarsi e lavorare per recuperare la migliore condizione. Inzaghi monitora costantemente la situazione e conta nei recuperi dei tre nerazzurri.

In tre verso il recupero forzato per la finale, filtra speranza

Il primo ad essersi interessato del recupero è stato Milan Skriniar, rimasto a riposo per diverse settimane dopo la conferma del guaio alla schiena e relativo intervento chirurgico correttivo. Stando agli ultimi aggiornamenti, il calciatore ha ottenuto l’ultima conferma dalla clinica dove aveva effettuato l’operazione a Bordeaux.

Buone notizie con l’Inter che recupera una pedina fondamentale per la sua difesa. Terminare al meglio la stagione, magari con il miglior titolo europeo, e poi iniziare la nuova avventura al Psg.

Skriniar potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Torino. Difficile il suo impiego dal primo minuto anche se Inzaghi potrebbe testare la sua condizione. Visto cosa è accaduto negli ultimi mesi difficilmente Inzaghi lo schiererà titolare, ma è fondamentale per l’Inter avere tutta la rosa a disposizione. Allo stesso modo anche la mezz’ala Henrikh Mkhitaryan ha intensificato gli allenamenti e punta al reintegro. L’armeno si è infortunato qualche settimana fa, ma conta più di ogni altro di tornare a disposizione per la finale di Champions League.

Lui, insieme ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, ha rappresentato un elemento indispensabile per il centrocampo nerazzurro. Dubbi maggiori invece sul reintegro di Joaquin Correa. L’argentino è comunque un rincalzo, ma dopo l’ultimo infortunio appare complicato il suo rientro per la sfida di Istanbul.