Chiara Ferragni spiazza tutti: selfie allo specchio e fan in delirio

Chiara Ferragni resta sempre una delle protagoniste indiscusse del web, facendo discutere e diventando ancora più virale.

La moglie di Fedez è in piena forma e lo dimostra sui social, scatenando un polverone proprio nel dibattito on line per gli ultimi scatti. Chiara Ferragni rimane al centro dell’attenzione e lo fa anche in un particolare momento della sua carriera.

L’epoca dei selfie ha una regina indiscussa come Chiara Ferragni, forse l’esempio massimo per quanto riguarda l’apparenza sui social. Sfruttando il web ha costruito un impero e i quasi 30 milioni di fan solo su Instagram confermano come i numeri siano destinati a crescere.

Chiara Ferragni è ora impegnata nel lancio promozionale della sua docufiction “Ferragnez”, arrivata alla sua seconda serie e già disponibile su Prime Video. Mostra una vita quotidiana non certo comune, mentre sui social continua a mandare in delirio i fan con foto davvero discusse. E, in fondo, è proprio questo il vero mestiere di un’influencer, fare discutere sempre e comunque.

Chiara Ferragni, le foto da bollino rosso

Il festival di Sanremo ne ha aumentato il pubblico, facendola conoscere anche a coloro che seguono più la tv che il mondo dei social. Il web rimane sempre il suo punto di forza e lo usa a proprio piacimento, in Italia ha praticamente inventato la categoria delle influencer e tante adolescenti sognano di emularla.

Di certo, l’ultima foto postata sul suo profilo fa davvero discutere il pubblico femminile ed entusiasmare quello maschile: uno scatto rovente di Chiara Ferragni, un selfie che ha scatenato il web. Una foto sorprendente e che ha generato grosse critiche, di certo è un bel vedere, ma non tutti hanno apprezzato.

Foto virale e analisi di tutti i tipi per questo scatto, che ha aperto un dibattito ancora non destinato a chiudersi. Dal commento della ragazzina di 11 anni, diventato anch’esso virale, sul ricorrere al nudo inutilmente a quello degli altri utenti, che la rimproverano di mettersi eccessivamente in mostra, l’influencer divide e non poco la platea web. Al contempo, rimane sempre uno zoccolo duro di ammiratori che lodano la bellezza della Ferragni, invitandola a fare quello che vuole e in totale libertà.

Un momento particolare per l’influencer, che si è scagliata anche contro i “puritani” e dovrà difendersi bene anche dalle critiche della seconda stagione della sua docufiction, non piace più al pubblico e anche sul web sono arrivate valanghe di proteste per il prodotto realizzato insieme a Fedez. Periodo di massima allerta, l’imprenditrice digitale continua comunque a far parlare di sé e tutto ciò rimane sempre un vantaggio dal punto di vista commerciale.