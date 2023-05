“Juventino? Meglio figlio di…”, bufera per l’ex Inter

Scoppia la bufera per le dichiarazioni dell’ex Inter sulla Juventus: la rivalità e l’odio sportivo sono ormai cosa nota da anni

L’ex Inter Marco Materazzi ha sempre avuto un certo astio nei confronti della Juventus e non ha mai fatto niente per nasconderlo, anzi. Sempre molto schietto, sia in campo sia davanti alle telecamere, l’ex difensore ha scritto anche la storia del calcio italiano con la maglia della Nazionale. E’ uno dei principali artefici della vittoria del Mondiale 2006 in Germania, con due gol segnati contro Repubblica Ceca e Francia, oltre che al rigore contro i francesi nella lotteria della finale.

Una splendida carriera, quella di Materazzi. Serie di vittorie incredibili, soprattutto dal 2006 in poi: dal Mondiale, appunto, fino ad arrivare al triplete con l’Inter prima di alzare un altro Mondiale, quello per club con Rafael Benitez. Le polemiche riguardo la Juventus non finiscono mai e spesso fanno riferimento al campionato del 2006, quando i bianconeri vennero retrocessi in Serie B e ai nerazzurri fu assegnata la vittoria dello Scudetto.

Materazzi si è tolto un altro sassolino dalla scarpa, stavolta lo ha fatto nel corso di un’intervista con Gianluca Gazzoli. Tanti aneddoti interessanti, come per esempio quando andò a Napoli e fu interrotto da un passante durante una telefonata.

Materazzi fa infuriare i tifosi della Juventus

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato al canale Youtube di Gianluca Gazzoli: “Mi ha fatto piacere che il Napoli abbia vinto lo Scudetto. Non tifo per loro, ma è bellissimo vedere una città intera festeggiare in quel modo. Ero al telefono, quando mi si avvicina una persona che dice ‘ma si tu?’. Io rispondo di sì. Poi ha continuato dicendo ‘Vieni qua senza dire niente?’. Io non l’avevo mai visto, non gli ho risposto perché ero al telefono. A quel punto lui mi ha detto ‘Oh! Ma non parli… Sei proprio juventino!’ Gli ho detto che mi ero offeso… Dimmi figlio di pu****a ma non juventino”.

L’ex difensore dell’Inter ha raccontato in modo molto scherzoso l’episodio, soffermandosi sulla spontaneità dei napoletani e sui festeggiamenti per la vittoria del terzo Scudetto. Tuttavia, la frase sulla Juventus, ha inevitabilmente fatto infuriare i tifosi bianconeri. E infatti sono arrivati insulti molto pesanti sui social, visto che il video delle dichiarazioni è subito andato virale. Ma a Materazzi non interessa e probabilmente in futuro ci saranno altre frecciate nei confronti della Juve.