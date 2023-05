Melita infiamma il lago: costume piccante

Curve da capogiro, se la meravigliosa Melita Toniolo indossa un costumino così ristretto, è impossibile non volerla ammirare.

Un’occhiata è sempre d’obbligo quando a postare sui social, è la stupenda Melita Toniolo. Conosciamo la stupenda veneta che dapprima si fece notare con Le Iene e poi diventò una delle inquiline della casa più famosa d’Italia, nel 2007. Naturalmente, stiamo parlando del Grande Fratello, programma che l’ha lanciata tempo fa.

Viso bellissimo e occhi che ammaliano subito, quelli della meravigliosa ex gieffina che ha anche un corpo mozzafiato e nonostante l’età non smette di stupire. Il tempo per lei non è mai davvero passato ed ora, alla soglia dei 37 anni, le sue curve fanno ancora impazzire i fan. Che continuano tra l’altro a distanza di anni, ad aumentare.

Certo, perché la pazzesca classe ’86 non smette di farsi notare sui social e nello specifico su Instagram, dove i suoi scatti sono spesso, molto piccanti. Da anni, proprio questa sua procacità ed i suoi comportamenti birichini all’interno della trasmissione tv, Lucignolo, valsero alla stupenda trevigiana il nomignolo di ‘Diavolita’. Una bella tentatrice, appunto, che con quelle sue curve e misure come 91-61-89, fa girare sempre tantissime teste.

Melita hot: costume minuscolo

Per la precisione, la bellissima ragazza dagli occhi chiari, fa perdere letteralmente la testa alla bellezza di 1,2 milioni di follower e lo fa attraverso i migliaia di post che la vedono protagonista. Ovviamente l’ex gieffina non ha visto la sua fama crescere solo con Lucignolo, ma ha partecipato anche a format come Quelli che il calcio e…, Colorado, Bikini, Paperissima, Ciao Darwin, Metropolis ed ancora tanti altri, oltre ad essere testimonial di marchi come Cotril ed Acqua e Sapone.

Nel corso della sua carriera Melita è stata più volte in grado di sorprendere e talvolta ha stupito tutti. L’abbiamo vista come protagonista anche nel mondo del cinema. Infatti, è presente in due film ed anche diverse serie tv italiane, come tra le altre, Medici Miei, Quelli del Papete e SPA. Ma sicuramente lei, modella e showgirl dal fisico pazzesco, punta anche sulla propria bellezza e così sfrutta Instagram per far impazzire i suoi fan, ancora una volta.

Nella sua ultima foto infatti, la meravigliosa valletta e conduttrice, si è presentata direttamente con un costume in due pezzi. Uno scatto che ha incendiato subito l’atmosfera. Melita se ne sta sul pontile guardando nell’obiettivo ma con i capelli che ne coprono metà del viso. Il suo fisico in costume è davvero incredibile e le curve sono ben in vista. Ancora una volta, la Diavolita non perdona.