Juventus, penalizzazione annullata: l’idea del Milan

La penalizzazione subita dalla Juventus ha inevitabilmente condizionato il campionato e, più nello specifico, la lotta per la Champions League. In tal senso il Milan, per tramite del proprio allenatore, ha avanzato la sua idea e spiegato la propria posizione a riguardo.

L’incertezza continua a regnare sovrana in Serie A per le prime quattro della classe. Con Napoli, Lazio ed Inter ormai certe di partecipare alla UEFA Champions League il prossimo anno, resta l’ultimo slot da riempire. Decisiva sarà, in tal senso, la gara di questa sera tra la Juventus ed il Milan. I bianconeri, infatti, complice la penalizzazione di 10 punti, sono fuori dalla lotta per la Champions, in un campionato per tanti aspetti surreale. In tal senso Stefano Pioli ha spiegato la posizione e l’idea del proprio club su questa vicenda. Ed ovviamente tutto ruota attorno alle tempistiche di questa decisione presa dalla Giustizia Sportiva.

Juventus, penalizzazione annullata

La classifica di Serie A quest’anno, a prescindere da quanto accaduto sul campo, è stata una vera e propria altalena. Prima il -15 in classifica, poi l’annullamento per mano del Collegio di Garanzia per dare la possibilità alla Procura Federale di rivedere la decisione. Infine il -10, con dei margini per un nuovo annullamento della penalizzazione in caso di nuovo ricorso vinto dal club bianconero.

Sulla vicenda si è espresso, nella classica conferenza stampa della vigilia, anche Stefano Pioli. Legittimamente il tecnico del Milan ha parlato di una situazione che, in maniera del tutto inevitabile, destabilizza la classifica ed i club coinvolti. Queste le sue parole a riguardo: “La speranza è che questa situazione stavolta sia definitiva. In un campionato che deve essere regolare credo che siamo tutti d’accordo se dico che la tempistica sia stato un problema stavolta. La speranza per il futuro adesso è che si possano avere dei tempi, per così dire, migliori per non creare disagi a chi compete”.

Juve-Milan, le ultime

Il Milan questa sera ha la possibilità di archiviare definitivamente il discorso qualificazione in Champions League, salvando in questo modo parzialmente una stagione avara di soddisfazioni, fatta salva la semifinale di Champions raggiunta. La Juventus, dal canto suo, proverà a rialzare la testa, in uno scontro dialettico che, però, come spesso accade nelle grandi sfide, è già iniziato con le conferenze stampa.