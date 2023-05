Juve, i guai non sono finiti: possibili nuove ripercussioni

I guai per la Juventus non sono finiti in questa stagione super ‘particolare’: possibili nuovi ripercussioni sul club bianconero

La Juventus sta attraversando una stagione ricca di insidie. Dal punto di vista sportivo, a Massimiliano Allegri è imputata la bruttissima eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi, con una vittoria su sei partite. La sconfitta contro il Maccabi Haifa ha, infatti, portato tanto malumore nel club bianconero.

Retrocessa in Europa League, la Juve è stata poi eliminata in semifinale dal sempre ottimo Siviglia. E in ambito nazionale le cose non vanno meglio: fuori dalla lotta Scudetto a gennaio ed eliminata dalla Coppa Italia dall’Inter nella doppia semifinale. Insomma, un percorso che porta al secondo anno consecutivo senza la vittoria di alcun trofeo. E per un club come la Juventus, dove ‘Vincere è l’unica cosa che conta’, tutto questo è molto difficile da digerire.

Allegri percepisce circa nove milioni di euro a stagione per altri due anni e il momento economico complicato rende difficile un esonero e l’ingaggio di un allenatore per un nuovo progetto. E in più ci sono le vicende giudiziarie da tenere in considerazione, visto che si attendono ben tre sentenze. La prima, in ordine di tempo, sarà quella legata alle plusvalenze. La Corte d’Appello, infatti, infliggerà una nuova penalizzazione alla Juve in classifica.

Juventus, una nuova penalizzazione: cambia la classifica

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juventus riceverà una nuova penalizzazione e sarà di 12 punti. Non più, quindi, i 15 di qualche mese fa, con il ricorso accolto parzialmente dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Con 12 punti in meno, la Juve uscirebbe fuori dalla zona Champions League.

Anche se ci sono ancora due partite da giocare e quindi non tutto sarebbe perduto. Allo stesso tempo, va capito il ruolo della UEFA in questa vicenda, con Ceferin che potrebbe optare anche per l’esclusione dalle coppe europee per almeno una stagione.

La Juventus intanto pensa anche alla prossima stagione e vorrebbe Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Difficile arrivare al ds del Napoli, perché ha un anno di contratto e De Laurentiis non lo libererà andando a rinforzare una diretta rivela per i piani alti della classifica.

John Elkann e il nuovo asset dirigenziale del club bianconero dovranno studiare delle nuove mosse. Intanto, con la Procura Federale che ha chiesto il -11, spetterà alla Corte d’Appello Federale stabilire quanti punti saranno effettivamente tolti alla Juve.