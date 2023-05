Dall’Inter alla Juve, svolta assurda: c’è la conferma

Tutto vero e confermato, i tifosi della Juventus ora sperano: un po’ meno quelli dell’Inter che potrebbero subire lo scippo.

Penalizzazione o meno, la dirigenza bianconera pensa già al futuro. Certo, se arrivassero dei punti di penalità, si dovrebbe pensare ad un futuro immediato senza Champions. La Juventus quasi certamente infatti non ce la farebbe a piazzarsi tra le prime quattro, e dovrebbe quindi modificare i suoi piani. La società è consapevole che potrebbe esserci un anno di stop, ma intanto pensa al futuro, un futuro importante a cui badare.

I tifosi bianconeri possono comunque stare tranquilli, la società ha le idee chiare, e qualsiasi cosa accada punterà sempre in alto. Nonostante ciò l’assenza di Champions potrebbe portare a diverse importanti cessioni. Potrebbe partire per esempio Vlahovic, in rotta di collisione con Allegri ed alcuni dei giovani lanciati quest’anno potrebbero essere sacrificati sul mercato.

Difficile per adesso capire anche cosa ne sarà di Massimiliano Allegri, ma anche sul piano della guida tecnica non ci sarà da aver paura. La Juventus coltiva da tempo un nome che fa ‘davvero gola’, il ritorno di Zinedine Zidane. I tifosi da tempo sognano questo momento e sperano in un ritorno dell’ex trequartista bianconero.

Dall’Inter alla Juve: annuncio ufficiale

In casa Inter le cose vanno senz’altro meglio, Simone Inzaghi si è quasi del tutto assicurato il posto per l’anno prossimo, ma nonostante ciò potrebbero esserci importanti cambiamenti. L’allenatore emiliano resterebbe fino a scadenza e chi dovrebbe trovare la soluzione per l’anno successivo, è ovviamente Beppe Marotta. L’amministratore delegato nerazzurro è uno dei segreti nerazzurri ed è un ex Juve.

E chissà che possa tornare a Torino anche in futuro. Le voci porterebbero verso quella strada, con i tifosi e la società che sta ripensando al dirigente che l’aveva resa grande. La bomba di mercato è stata lanciata dall’autorevole giornalista napoletano, Valter De Maggio, durante la trasmissione Pressing.

Secondo il giornalista, non è scontato che Marotta resti ancora all’Inter anche l’anno prossimo, che Inzaghi resti o vada via. Infatti, secondo De Maggio: “Mi giunge voce che qualcuno voglia riportarlo alla Juventus“. Segno che la dirigenza appunto voglia tornare a vincere e per fare ciò desidera puntare sul famoso dirigente. Beppe Marotta sogna di concludere l’avventura in nerazzurro nel migliore dei modi e poi magari potrebbe ripartire dalla Juve. E’ tutto ancora da decidere, sarà un finale di stagione intenso.