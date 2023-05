Sacchi umilia il Milan: tifosi spiazzati dal colpo basso

Momento difficile in casa Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League per opera dell’Inter ed arriva anche la critica di Arrigo Sacchi.

Il Milan deve pensare a chiudere al meglio la stagione dopo l’eliminazione cocente arrivata in Champions League per mano dei cugini con i rossoneri che devono provare ad entrare tra le prime quattro.

Un’eliminazione dall’Europa che ha lasciato grande delusione in casa rossonera anche per come arrivata. L’Inter è sembrata sempre superiore agli uomini di Pioli che non sono riusciti ad impensierire quasi mai Lautaro e compagni. Una prova deludente che è stata commentata anche da Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan che, alla guida del club meneghino riuscì a vincere due Champions League, entrando nella storia del calcio milanista e del mondo intero.

Un crollo rossonero che è stato fortemente criticato dall’ex allenatore che ha paragonato la partita ad una sfida tra una Ferrari ed una Cinquecento. Ora ai rossoneri resta solamente il finale di campionato per provare a rendere meno amara la stagione.

Milan eliminato, Sacchi critica duramente la squadra rossonera

Intervistato da La Repubblica per commentare l’emergenza maltempo, Arrigo Sacchi ha poi detto la sua sul derby di Champions League: “Stavo vedendo Inter-Milan ma poi è arrivato l’ordine di andare nei piani alti delle case e l’ho fatto subito. Ho continuato a vedere il match con il tablet con la connessione che andava e veniva. C’era poco da vedere comunque, sembrava di vedere una Ferrari contro una Cinquecento“.

Sacchi ha poi proseguito commentando il difficile momento rossonero: “In questo momento il Milan sembra una squadra di sconosciuti che cercano di fare quello che possono. Lo scorso anno hanno vinto lo scudetto e sono arrivati poi in semifinale di Champions League. Nessuno se lo sarebbe aspettato”. Una dura critica alla squadra rossonera che ha vissuto un 2023 molto difficile con le uniche soddisfazioni arrivate dai passaggi del turno contro Tottenham e Napoli.

Ora gli uomini di Pioli sono chiamati a cercare di conquistare ancora una volta la qualificazione alla prossima Champions League. Un ingresso tra le prime quattro del campionato che in questo momento appare davvero difficile per i rossoneri. Una speranza per Calabria e compagni che potrebbe essere alimentata nel caso in cui la Juventus dovesse essere di nuovo penalizzata in classifica con la sfida contro i bianconeri in programma alla penultima di campionato che sarà decisiva.