Spalletti: svolta improvvisa, deciso il futuro

Luciano Spalletti sembra essere sempre più lontano dal Napoli. E per il suo futuro c’è stata una svolta improvvisa.

Il futuro di Luciano Spalletti sembra ormai lontano da Napoli. Nonostante il tecnico abbia provato ad allontanare qualsiasi voce su un possibile addio, ad oggi sembra essere molto complicato ipotizzare un conferma del tecnico toscano sulla panchina dei partenopei.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, avanza una ipotesi particolare sul futuro di Spalletti e per questo motivo si può parlare di svolta improvvisa. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata, ma la strada è ormai decisa e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Napoli: svolta Spalletti, deciso il suo futuro

Per il momento l’unica certezza per quanto riguarda Spalletti è il suo addio al Napoli. Troppe le divergenze con De Laurentiis per continuare insieme il prossimo anno. L’annuncio potrebbe arrivare direttamente a fine campionato, ma naturalmente in questa vicenda non possiamo escludere sorprese considerando che stiamo parlando di un qualcosa in continuo aggiornamento e per questo motivo non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Ma, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Spalletti potrebbe decidere di fermarsi un anno dopo la conclusione del rapporto con il Napoli. Quindi nessun ritorno in panchina immediato, ma uno stop per ricaricare le pile e magari individuare la squadra giusta per poter ripartire. Senza dimenticare che tutto potrebbe cambiare con Giuntoli ds visto che la Juventus resta una opzione.

Per il momento, come detto in precedenza, si tratta solamente di voci e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire anche se Spalletti continuerà ad allenare la prossima stagione oppure opterà per uno stop che consentirà sicuramente di ricaricare le pile.

Ultime Spalletti: anno sabbatico o Juventus?

In questo momento per Spalletti sembrano esserci due possibilità dopo l’addio al Napoli: anno sabbatico o Juventus. Si è parlato molto anche di PSG, ma il club parigino sembra essere davvero ad un passo da Mourinho e per questo motivo il tecnico di Certaldo non sembra rientrare assolutamente nei piani.

Naturalmente tutto può succedere e quindi ad oggi non possiamo escludere nulla. Sicuramente le prestazioni del suo Napoli non sono assolutamente passate inosservate e quindi gli apprezzamenti arrivano da diverse big. Ora resta da capire se qualcuna affonderà il colpo oppure no.