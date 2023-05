“La moglie segreta è incinta”: Inter, ora è tutto svelato

Giorni di festa in casa Inter, non solo per la conquista della finale di Champions League, ma anche perché uno dei top player diventerà presto padre

Aria di festa in casa Inter dopo la vittoria contro il Milan in Champions League. I nerazzurri hanno battuto i cugini sia all’andata che al ritorno e dopo 13 sono volati all’atto conclusivo della competizione dove sfideranno il Manchester City di Guardiola.

Haaland e compagni hanno strapazzato il Real Madrid campione in carica con un secco 4-0 e ora vogliono alzare al cielo la prima Champions League della loro storia. Di fronte troveranno gli uomini di Inzaghi che dopo un inizio di anno con mille difficoltà hanno rialzato la testa tornando in alto in classifica e conquistando anche la finale di Coppa Italia. Inzaghi ha la possibilità di vincere tre trofei dopo la vittoria in Supercoppa Italiana ai danni del Milan con bel 3-0. Da aprile i giocatori hanno ricaricato le energie e sono tornati a giocare un ottimo calcio.

In particolar modo è tornato Lautaro Martinez. Dopo il Mondiale ha avuto un periodo di appannamento, ma ora è pronto per prendersi sulle spalle l’Inter. Con la fascia da capitano al braccio ha segnato la rete dell’1-0 nella semifinale di ritorno e ora punta a coronare i sogni di gloria di un’intera tifoseria che dopo 13 anni vuole rivincere la Coppa dei Campioni. Per Martinez inoltre arrivano altre due belle notizie: matrimonio e nascita del secondo figlio.

Festa doppia per Lautaro: c’è l’annuncio della moglie

Lo scorso febbraio Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha annunciato la seconda gravidanza con un tenero post in cui si vedeva il pancino e scrivendo nella didascalia: “La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l’ora di avere un’altra personcina che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa Sono più di quanto abbia mai sognato”. L’amore in casa di Lautaro Martinez e della sua neo sposa si sta moltiplicando non solo grazie al raddoppio del numero di figli (arriverà Theo dopo la primogenita Nina) ma anche per il sigillo che i due hanno messo nei giorni scorsi a sorpresa sulla loro unione con il matrimonio celebrato in Comune a Milano.

Sicuramente però al termine della stagione i due sposi festeggeranno la loro unione in Argentina con tutti i loro amici e parenti. Agustina si è presentata in comune in un abito bianco semplice e sobrio e in perfetta forma. Lei è sempre bellissima e mostra il suo fisico perfetto nonostante la gravidanza. È tra le wags più amate e su Instagram ha oltre 1,5 milioni di follower.