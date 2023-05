Tragedia nel calcio: giocatore sparito, si cerca in un fiume

Sono ore d’ansia per tutto l’Atletico Arnoia e per i familiari di un calciatore che è scomparso nella mattina dell’11 maggio senza lasciare sue notizie.

Una serie di messaggi di ringraziamento per i compagni di squadra, la sua casa di Pontevedra con la porta aperta per il libero accesso e quindi senza misure di sicurezza. Sono questi gli ultimi momenti in cui David Garcia Mitogo ha lasciato traccia di sé. Poi la sparizione, il nulla, con ore di forte ansia per la sua famiglia, per tutti i membri dell’Atletico Amoia, club militante nelle serie inferiori della Spagna e che ha tesserato il ragazzo l’anno scorso, e per chi lo ha conosciuto nella sua carriera.

Mitogo, 32 anni, di mestiere nel mondo del calcio fa l’attaccante. Vanta cinque presenze nella nazionale della Guinea Equatoriale, tutte ottenute nel 2016. Cresciuto nel Ponferradina, ha militato principalmente in squadre spagnole come l’SD Compostela e il CD Barco, con un’esperienza anche a Malta nel Vittoriosa.

A gennaio 2022 ha lasciato l’SD Sarriana per passare all’Atletico Arnoia. In queste ore è sparito e nel comune di Pontevedra non lo si trova, con la Guardia Civil che si è subito attivata per le ricerche dopo un avviso di un parente che ha segnalato come il ragazzo potrebbe essere in pericolo.

Ore d’ansia per Mitogo, si cercano sue tracce nella zona del fiume Avia



In questo momento l’area battuta è quella della foce dell’Avia, affluente del Mino, dove si sta cercando qualunque indizio possa aiutare a capire dove sia finito Mitogo. Il suo cellulare, stando alla stampa locale, è stato ritrovato sul ponte tra la città di Arnoia e quella di Ribadavia, da lì la scoperta dei vari messaggi di ringraziamento per i compagni.

C’è poi la testimonianza di un vicino, che afferma di aver sentito il ragazzo alle 6:30 del mattino, qualche ora prima era a bere qualcosa con un suo amico a O Carballino, una città a venticinque chilometri dalla sua abitazione. Tantissimi gli ex compagni di squadra e le società di calcio in cui è passato che hanno trattato la notizia sui social, tra le quali Compostela, Unionistas de Salamanca e Atletico Bembibre. Il ragazzo ha quindi lasciato traccia di sè in veramente tanti posti della Spagna e in molti non si capacitano per l’accaduto. La speranza di tutti è chiara ed abbastanza ovvia, ovvero che sia un semplice spavento e che il ragazzo possa essere ritrovato al più presto.