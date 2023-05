Calciomercato, colpo Dia in Serie A: giocherà in Champions

Boulaye Dia è senza ombra di dubbio una delle sorprese di questa stagione di Serie A. L’attaccante senegalese ha infatti messo a segno ben 15 gol e 6 assist alla sua prima apparizione in Italia, numeri da vero e proprio top player.

Per questo motivo la Salernitana non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare, anche se le notizie relative al futuro di Dia nel prossimo calciomercato lasciano intendere che possa succedere tutt’altro. Nonostante il fatto che i granata riscatteranno il senegalese dal Villareal nei prossimi giorni, infatti, nella prossima stagione Dia giocherà lontano dall’Arechi di Salerno.

Calciomercato, la Salernitana riscatta Dia ma lo vende subito: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Boulaye Dia nel prossimo calciomercato. Dopo una stagione del genere, infatti, la Salernitana ha intenzione di affidare al senegalese le redini dell’attacco granata, ed è per questo che nelle prossime settimane il presidente Iervolino eserciterà il riscatto del classe ’96.

Nelle casse del Villareal entreranno ben 12 milioni di euro, ma la Salernitana potrebbe arrivare a guadagnarne addirittura il doppio. Stando alle ultime notizie, nonostante il riscatto, per i granata sarà difficilissimo trattenere all’Arechi il nazionale senegalese, anche perché su di lui si sarebbero iniziati a muovere diversi club di Serie A, con uno in particolare pronto ad affondare i colpo decisivo.

A quanto pare, infatti, nel prossimo calciomercato Boulaye Dia lascerà la Salernitana per trasferirsi in un altro club di Serie A con il quale giocherà la Champions League, competizione che il senegalese conosce abbastanza bene visto che ci ha addirittura segnato in semifinale. Questa stagione di transizione è dunque valsa la pena per Dia che, ora, può essere decisivo anche in Europa.

Calciomercato Serie A, colpo Dia: firma con una big

Si infiamma il calciomercato in Serie A per Boulaye Dia. 15 gol e 6 assist alla prima stagione in Italia sono numeri da top player per il senegalese, che ora è diventato obiettivo -inevitabilmente- di un top club italiano.

Stando infatti a quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, complice l’incognita relativa al futuro di Romelu Lukaku, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Dia in vista del prossimo calciomercato. Marotta ed Ausilio avrebbero infatti individuato nel bomber della Salernitana il profilo perfetto da affiancare a Lautaro Martinez, così da creare una coppia da gol che possa essere in grado di riportare il tricolore nella sponda nerazzurra del naviglio.

Inter: piace Dia, ma la concorrenza è tanta

L’Inter è solo uno dei tanti club in corsa per Boulaye Dia nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, oltre ai nerazzurri sulle tracce del senegalese ci sarebbero anche la Fiorentina, che potrebbe offrire scambio Cabral, ed alcuni club di Premier League.