Georgina è una dea: scatti hot dall’Arabia

Sono curve da capogiro, quelle che la bellissima compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, mostra nel suo post.

La splendida Georgina Rodriguez è una delle wags più famose sul panorama internazionale. Spagnola, da un passato umile, Georgina è ora un’influencer famosissima, pari ad altre stelle come Belen Rodriguez o Wanda Nara. La splendida Georgina Rodriguez, meravigliosa compagna dell’attaccante, Cristiano Ronaldo, è davvero molto sexy. Ed ovviamente, è seguitissima sui social dove spesso posta foto davvero molto hot.

Dal giorno della sua relazione con l’ex asso della Juventus Georgina ha avuto una crescita planetaria ed ora è una delle più note sul panorama mondiale. Diciamocela tutta, il viso è bellissimo. Le labbra di Georgina potrebbero già da sole, lasciare di stucco parecchi fan, ma ovviamente lei che può, mostra spesso sui social quel fisico pazzesco che la contraddistingue, e lascia a bocca aperta tutti i suoi fan. I numeri sui social sono in costante crescita, a dir poco spaventosi.

Quelli arrivano ed i follower aumentano sempre più. La bellissima nativa di Buenos Aires, ad oggi, conta 49,3 milioni di seguaci Instagram. Sì, sono numeri da paura, ma avete guardato un po’ che post condivide questa pazzesca modella mora? Alcuni sono letteralmente pazzeschi. Come le sue curve e le sue misure, che tanto per intenderci, dicono 86-61-90. Non ci sarebbe altro da aggiungere, detto questo.

Sta esplodendo tutto: Georgina è una dea!

Metà spagnola e metà sudamericana Georgina ha fan in tutto il mondo. Tra l’altro è proprio in Spagna che oltre ad aver fatto i suoi primi lavori anche da commessa, ha trovato i primi contratti da modella, anni fa. Da lì, vista la sua bellezza incredibile, furono solo successi. Oggi, la ventinovenne può anche raccontare di esser stata tra le testimonial di Dolce e Gabbana.

Per chi volesse sapere di più della vita di questo splendore, basterà andare su Netflix e selezionare Soy Georgina, un documentario su di lei. Ma attenzione, scopritele poco alla volta le prossime foto, perché sono da mancamento. Infatti, la supermodella tutta curve ha postato due scatti in costume, da mal di testa. Guardate che forme, è tutto poco coperto dalle meravigliose gambe al lato B da sogno che ammiriamo quando lei si distende. E nel farlo, si poggia in avanti su un cuscinetto. Lì, non ammirare anche l’incredibile e generoso décolleté è impossibile. Inizia a fare caldo con Georgina.