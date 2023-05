Questa volta fa vedere tutto: il vestito di Giulia De Lellis è trasparente

L’ultimo scatto pubblicato da Giulia De Lellis ha fatto girare la testa ai suoi fan: il vestito è praticamente trasparente…

Giulia De Lellis resta ad oggi una delle donne più seguite ed amate sui social. Una giovane imprenditrice che ha nutrito la sua carriera anche attraverso un percorso televisivo importante e che ad oggi ha toccato diversi punti interessanti. Prima la partecipazione a ‘Uomini e donne’, il corteggiamento ad Andrea Damante ed un contesto che le ha permesso di farsi conoscere in prima battuta da un numero molto largo di persone. Poi partecipazioni ad altri programmi degni di nota. Da ricordare quella al ‘Grande Fratello Vip’, dove non sono mancati i momenti che le hanno permesso di farsi conoscere dal grande pubblico televisivo.

Certo, non sono mancate nemmeno le polemiche. Virale è diventato un battibecco avuto proprio durante la permanenza nella casa con Alfonso Signorini, quando Giulia è stata attaccata dal direttore di ‘Chi’ (oggi conduttore del programma), colpevole di aver mancato di rispetto allo stesso Signorini. Un momento di grande nervosismo che oggi spesso viene riportato proprio su social come Instagram o ancora TikTok.

Poi c’è stata l’esperienza a ‘Love Island‘, programma targato ‘Discovery’, dove a Giulia è stata affidata la conduzione, di fatto una responsabilità che la giovane donna classe ’96 ha saputo fronteggiare con grande personalità. Ed ancora, la scrittura del libro, la partecipazione al film con la regia di Fabio Volo: insomma, non si può di certo dire che la De Lellis sia una alla quale non piace mettersi alla prova.

Giulia De Lellis, l’ultimo scatto social: si vede tutto…

Poi la sua vita privata che è spesso finita al centro dei riflettori. Come detto, la storia d’amore con Andrea Damante ha fatto discutere ma anche sognare: molti, ancora oggi, vorrebbero un ritorno di fiamma che, però, pare poco probabile soprattutto per lo stato attuale delle cose. Al netto del chiacchiericcio mediatico che ha parlato anche di una crisi irreversibile fino a qualche mese fa, la storia tra Giulia e l’attuale fidanzato Carlo Beretta prosegue ed addirittura c’è chi è pronto a giurare che tra i due si sta parlando anche di matrimonio. Non ci sono conferme, ovviamente, ma il dubbio resta anche perchè stiamo parlando di una love story che va avanti da diversi anni.

La De Lellis, tra l’altro, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante anche sui social. Instagram rappresenta ad oggi un vero e proprio habitat naturale dove la ragazza nativa di Zagarolo si sente in grado di esprimersi con grande libertà.

Ed ecco che l’ultimo scatto pubblicato dall’ex gieffina ha fatto girare la testa a molti. Una foto pubblicata in occasione del lancio di ‘Mugler x H&M’ che si è tenuto a Milano. Una tutina trasparente che lascia poco spazio all’immaginazione. I fan si sono scatenati tra migliaia di like e commenti di apprezzamento per la scelta dell’outfit da parte di Giulia.