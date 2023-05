No a 40 milioni: Marotta rifiuta e rilancia

Nerazzurri ferrei sulla propria decisione di incredibilità del proprio calciatore, ciononostante l’amministratore delegato ex Juventus valuta diversi profili sostitutivi

La solida e netta vittoria nel primo Euroderby ha lanciato ancora di più l’Inter di Simone Inzaghi. Una crescita devastante e che ha rilanciato le ambizioni del club, sia in campionato che in coppa. La finale è adesso ad un passo, ma ci sarà comunque da affrontare altri novanta minuti intensissimi nel corso dei quali gli avversari saranno chiamati a dare il massimo nel tentativo di ribaltare le sorti mai del tutto scritte fino all’ultimo secondo utile.

Tra i protagonisti della prova ci sono stati i soliti Nicolò Barella, Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan mentre complessivamente il tecnico Simone Inzaghi può essere soddisfatto per la prova corale. Nervi saldi, concentrazione, abilità nel perforare la difesa avversaria nel giro dei dodici minuti iniziali della partita. Questo è bastato per mettere in posizione di vantaggio i nerazzurri, poi in controllo senza mai correre grossi rischi in fase di non possesso.

Come logico, una gara simile alza anche le aspettative su tutti i grandi campioni: da Lautaro Martinez a Romelu Lukaku, passando per Alessandro Bastoni e André Onana. Anche fronte mercato. E infatti, proprio su questo piano, l’amministratore delegato nerazzurro è estremamente concentrato al fine di trovare una rapida soluzione alle piccole criticità presenti in organico senza ricorrere ad una rivoluzione, come sottolineato dal CEO Corporate Alessandro Antonello a margine della sfida.

Calciomercato, due nomi post Onana: l’Inter valuta, ma la decisione è presa

Il portiere camerunese, in particolare, ha ricevuto negli scorsi giorni occhiate di interesse da parte del Chelsea, in Premier League, sempre meno convinto di trattenere Edouard Mendy. Sebbene per l’Inter sia considerato uno degli incedibili, il programma gestionale lanciato ad inizio stagione non permette questa definizione per nessuno dei talenti presenti. Anche lui, come gli altri, potrebbe essere ceduto dietro lauto compenso.

Al momento, però, 40 milioni non sarebbero sufficienti per una spesa pro Onana: Marotta ha rigettato la proposta, senza indugi. Ma per salvaguardare gli interessi della squadra, l’esperto di mercato ha lo sguardo vigile sui potenziali sostituti. Oltre al nome del buon Marco Carnesecchi, piace moltissimo anche il profilo di Guglielmo Vicario. Con quest’ultimo ci sarebbero stati contatti intensificati e si potrebbe dunque procedere al colpaccio. Sempre che nei piani nerazzurri non sia, in realtà, soltanto l’alternativa di Onana come erede di Samir Handanovic.